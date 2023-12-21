Компания из Серпухова представила продукты быстрого приготовления в Египте

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО
Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» из городского округа Серпухов стала участником международной выставки продуктов питания и напитков Food Africa 2023 в Каире. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
Предприятие презентовало лапшу быстрого приготовления, пюре «Роллтон», а также халяльную линейку, лапшу BIGBON WOK, холодный кофе Goldben и энергетики.
Как отметили в министерстве, эти продукты вызвали интерес потенциальных партнёров. В рамках выставки представители компании провели десятки встреч с бизнесом Египта, стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«Маревен Фуд Сэнтрал» – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности. Его продукция поставляется во все регионы России и в девять стран мира. В год компания выпускает около 1,5 млрд единиц продукции.
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Как отметили в министерстве, эти продукты вызвали интерес потенциальных партнёров. В рамках выставки представители компании провели десятки встреч с бизнесом Египта, стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«Одна из главных задач компании – обеспечение потребителей качественными продуктами быстрого приготовления не только в России, но и по всему миру. Поэтому мы активно участвуем в международных выставках. В этому году посетили три крупнейшие отраслевые выставки в Африке и Азии», – рассказала руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Маревен Фуд Сэнтрал» Хай Иен Нгуен.Она назвала Африканский континент одним из наиболее интересных для компании регионов.
«Маревен Фуд Сэнтрал» – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности. Его продукция поставляется во все регионы России и в девять стран мира. В год компания выпускает около 1,5 млрд единиц продукции.
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Лора Луганская