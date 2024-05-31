Компания из Шатуры стала лауреатом Всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура
Компания Mr.Mattress из г.о. Шатура стала лауреатом Всероссийского конкурса «Звезда качества России». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Всероссийский конкурс производителей товаров и услуг «Звезда качества России» подвел итоги за 2023 год. В ходе выявления победителей в их числе оказалась компания Mr.Mattress.
Стоит отметить, что за 10 лет проведения конкурса «Звезда качества России» в нем приняло участие свыше одной тысячи предприятий из 68 субъектов РФ.
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«Шатурский производитель получил награду в номинации «Производители матрасов». Всероссийский конкурс отечественных производителей товаров и услуг «Звезда качества России» проводится ежегодно», — подчеркнули в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что за 10 лет проведения конкурса «Звезда качества России» в нем приняло участие свыше одной тысячи предприятий из 68 субъектов РФ.
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Мира Полтева