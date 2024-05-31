Компания из Шатуры стала лауреатом Всероссийского конкурса

Предприятия Можайского городского округа за прошлый год отгрузили товаров собственного производства на 19,3 млрд рублей. С 2021 года объём отгрузки вырос почти в два раза, сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.