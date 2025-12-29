Компания Nvidia приобрела акции Intel на сумму пять миллиардов долларов
Компания Nvidia приобрела акции Intel на сумму пять миллиардов долларов. Об этом сообщает CNBC.
Согласно информации, еще в сентябре Nvidia объявила о намерении приобрести бумаги Intel по цене 23,28 доллара за акцию. Сделка рассматривается как значительная поддержка для Intel, которая столкнулась с финансовыми трудностями после многолетней стратегии расширения производственных мощностей.
В рамках сделки Nvidia купила более 214,7 миллиона акций Intel. После этого котировки акций Nvidia снизились на 1,3%, в то время как цена акций Intel практически не изменилась.
