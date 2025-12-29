Средняя зарплата в октябре превысила 100 тысяч рублей в 28 отраслях
В октябре средняя зарплата в 28 отраслях российской экономики превысила 100 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Лидером по доходам стала сфера воздушного и космического транспорта, где работники получают в среднем 215 тысяч рублей. На втором месте оказались сотрудники рыболовства с зарплатой 205 тысяч рублей.
Занятые в добыче металлических руд, нефти и газа, а также в производстве табачных изделий и IT-отрасли получают более 180 тысяч рублей. Финансисты и страховщики также радуются высоким доходам.
Сферы водного транспорта и международных организаций предлагают зарплату выше 150 тысяч рублей. В 19 отраслях, включая производство нефтепродуктов, химических и лекарственных средств, а также в металлургии, строительстве и железнодорожном транспорте, работники зарабатывают от 100 тысяч рублей.
