Компания «ПСК Фарма» стала лучшим лидером технологического развития

Фото: пресс-служба «ПСК Фарма»
Компании-резиденты ОЭЗ «Дубна» получили дипломы и благодарственные письма за высокие результаты в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба «ПСК Фарма».
Министерство экономического развития России отметили вклад биофармацевтического завода «ПСК Фарма» в технологическое развитие Подмосковья и страны.
Стоит отметить, что компания уделяет пристальное внимание технологическим инновациям и в прошлом году затраты на это направление составили более 218 млн руб. Также Средний метрический темп роста по объему годовой выручки от реализации продукции с 2019 по 2022 гг. составил >590%.
Кроме этого, с 1 января по 30 ноября 2023 года было произведено свыше 4,5 млн упаковок лекарственных препаратов.
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«Компания «ПСК Фарма» – надежный партнер Подмосковья, с которым наш регион реализует важнейшие для его экономики и медицинского сектора проекты.С «ПСК Фарма» у нас подписаны сразу два офсетных контракта на общую сумму 5 млрд рублей, которые позволяют обеспечить необходимыми лекарственными препаратами жителей Подмосковья и страны. <…> Компания уверенно справляется с взятыми на себя обязательствами и продолжает активно развиваться», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме этого, с 1 января по 30 ноября 2023 года было произведено свыше 4,5 млн упаковок лекарственных препаратов.
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Мира Полтева