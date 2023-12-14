Подмосковных подростков пригласили к участию в конкурсе агро-стартапов

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Подмосковные подростки могут стать участниками конкурса агро-стартапов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. Проект «Стартап за партой» – трёхмесячная программа для подростков со всей России, которая будет открыта до 18 декабря.
Проект открыт для подростков всех регионов страны в возрасте от 12 до 17 лет. Этот акселератор создан Россельхозбанком и центром «Сколково». Он направлен на сбор идей в сферах агропромышленных и финансовых технологий.
Подать заявку на участие и найти подробную информацию о проекте можно на сайте.
Авторы 10 самых перспективных проектов будут в течение двух месяцев работать над их развитием с профессиональными наставниками экосистемы «Сколково». В феврале 2024 года они представят свои стартапы экспертному сообществу и инвесторам, что поможет получить финансирование для реализации идей.
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«Участники должны придумать уникальные инструменты, которые могут быть применены в Россельхозбанке или агропроме. Для участия нужно предложить технологическое решение, способное принести пользу в сферах агротехнологий или финтехнологий, а также собрать команду из двух человек или представить проект индивидуально», – говорится в сообщении.
Авторы 10 самых перспективных проектов будут в течение двух месяцев работать над их развитием с профессиональными наставниками экосистемы «Сколково». В феврале 2024 года они представят свои стартапы экспертному сообществу и инвесторам, что поможет получить финансирование для реализации идей.
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Лора Луганская