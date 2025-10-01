Компания, строящая мемориал «Курская битва», подозревается в хищении ₽100 млн

01 октября 2025, 15:09

Застройщика мемориала «Курская битва» подозревают в хищении 110 млн рублей

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Компания, занимающаяся строительством мемориального комплекса «Курская битва», оказалась в центре скандала: её подозревают в хищении около 110 млн рублей из выделенных средств. Всего же, по данным проверяющих, с банковских счетов пропало как минимум 1,2 млрд рублей из суммы в 3 млрд, выделенной на проект.