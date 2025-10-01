Компания, строящая мемориал «Курская битва», подозревается в хищении ₽100 млн
Компания, занимающаяся строительством мемориального комплекса «Курская битва», оказалась в центре скандала: её подозревают в хищении около 110 млн рублей из выделенных средств. Всего же, по данным проверяющих, с банковских счетов пропало как минимум 1,2 млрд рублей из суммы в 3 млрд, выделенной на проект.
Как сообщает Mash, финансирование строительства предоставляло Управление капитального строительства (УКС) Курской области, которое выбирал лично экс-губернатор Смирнов. Работы стартовали в 2022 году, завершить планировалось к 9 мая 2025-го. Однако по данным аудиторов, выполнено менее половины объёма, сроки срываются, а качество работ не соответствует установленным стандартам.
В сентябре прокуратура региона подала в суд иск о признании контракта недействительным и потребовала от УКС вернуть средства, выделенные на мемориал. Проверка показала, что большая часть денег отсутствует, а 110 млн рублей могли быть отмыты и присвоены.
На генерального директора подрядчика уже возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Сама организация УКС рассматривается как потенциальный банкрот.
