«Лавочку прикрыли»: Стали известны детали денежных потоков США на Украину
Пранкеры Лексус и Вован опубликовали запись разговора с экс-главой USAID Самантой Пауэр. В беседе она рассказала о финансовой поддержке Украины и Молдовы. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
По словам Пауэр, США ежемесячно перечисляли Украине 1,5 млрд долларов наличными напрямую в казну. USAID также предоставило Украине крупный беспроцентный кредит под залог замороженных активов. Саманта отметила, что точных данных о том, на что именно шли деньги, не было.
Касательно Молдовы Пауэр заявила, что Вашингтон десятилетиями направлял туда десятки миллионов долларов, связывая инвестиции с политикой президента Майи Санду. При администрации Трампа эти выплаты прекратились. Политолог выразила надежду, что европейские лидеры активизируют вмешательство в молдавскую политику.
Напомним, что оппозиция в Молдавии вышла на митинги из-за несогласия с результатами выборов.
