Компания Wildberries стала одним из крупнейших резидентов подмосковных ОЭЗ

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Реализуемый в особой экономической зоне «Дубна» проект компании Wildberries стал одним из крупнейших проектов среди всех резидентов, привлечённых в подмосковные ОЭЗ в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Учитывался объём заявленных инвестиций.
«Wildberries планирует инвестировать в строительство центра обработки данных на территории ОЭЗ «Дубна» 6,5 млрд рублей. Это будет сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект», – рассказали в министерстве.Там добавили, что всего в 2023 году в подмосковные ОЭЗ удалось привлечь 17 компаний, в том числе 12 – на площадку ОЭЗ «Дубна».
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Лора Луганская