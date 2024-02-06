На территории ОЭЗ «Дубна» построят лабораторию по анализу препаратов для лечения астмы

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Лабораторию для анализа готовой продукции создаст компания ПСК «Фарма», производящая лекарства, на территории своего производственного комплекса в особой экономической зоне «Дубна». Для этого планируется реконструировать одно из производственных помещений. Разрешение на эти работы выдал Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В лаборатории планируется исследовать пульмонологические препараты, которые используются при терапии астмы и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). ПСК «Фарма» выпускает около 20 наименований таких лекарств», — отмечается в сообщении.Площадь лаборатории составит 5 тысяч кв. м, реконструкцию планируется завершить к началу осени текущего года. Инвестиции в проект составляют 250 млн рублей.
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Лев Каштанов