На новых импортозамещающих предприятиях Подмосковья создадут около 8,5 тыс. рабочих мест

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Более 80 проектов в сфере импортозамещений планируется реализовать в Московской области в 2024 году, благодаря им в регионе появится дополнительно около восьми с половиной тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«В этом году в Подмосковье планируется реализовать 84 проекта импортозамещения, более 30 из которых — строительство новых производств, остальные предполагают модернизацию. На предприятиях будет создано около 8,5 тысяч рабочих мест», — пояснила глава министерства Екатерина Зиновьева.Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет 86 миллиардов рублей.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье действует ряд льгот для импортозамещающих производств. Их полный список и условия получения размещены на официальной инвестиционном портале региона.
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