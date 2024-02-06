Подмосковье удержало лидерство по производству мороженого в России

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Объём производства мороженого в Московской области в прошлом году вырос на 7,8% и составил 102,9 тыс. тонн. Такие данные привёл зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов. Он напомнил, что регион остаётся лидером по производству мороженого в России.
«Московская область уверенно занимает лидирующую позицию по производству мороженого. Мы показали впечатляющий результат, сформировав более 60% общего объёма этого продукта в Центральном федеральном округе и порядка 20% общероссийского объёма», – сказал министр.По данным подмосковного Минсельхозпрода, высоких результатов удалось достичь, за счёт работы таких производителей, как «Чистая линия» из Долгопрудного, «Дмитровский молочный завод» из Дмитровского городского округа, «Фронери Рус» из Жуковского, «ЛАГУНА КОЙЛ» из Люберец и «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска.
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Лора Луганская