Компания Wildberries выступила учредителем дочерней микрофинансовой организации

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
Крупнейший в стране маркетплейс Wildberries выступил учредителем дочерней микрофинансовой организации ООО МКК «ВБ Финанс». Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
В пресс-службе компании заявили, что открытие микрофинансовой организации является логичным продолжением создания юридической базы для развития ключевых направлений бизнеса Wildberries. Одним из первых фирма планирует предложить услуги по кредитованию продавцам. Кроме того, в планах компании регистрация ещё пяти «дочек», команды которых сосредоточатся на развитии и продвижении отдельных видов бизнеса.
Читайте также:
Татьяна Бакальчук рассказала о работе Wildberries с «Почтой России»
Маркетплейс Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая
В работе Wildberries случился сбой
Александр Бойцов