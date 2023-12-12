Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Украине

Фото: iStock/trekandshoot
Конгресс США перед уходом на каникулы не планирует рассматривать запрос Белого дома о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расписание американского законодательного органа.
При этом с пятницы, 15 декабря, до 9 января палата представителей будет находиться в новогоднем отпуске.
Читайте также:
Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский на предстоящей встрече
Зеленский раскритиковал Конгресс США и снова попросил оружие для ВСУ
Боррель: Главы минобороны ЕС не договорились о новом пакете помощи Украине
Диана Аванесян