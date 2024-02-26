Радио1
Главная / Новости / Политика/ Конгресс США готовится отстранить Байдена от власти

Конгресс США готовится отстранить Байдена от власти

FN: Республиканец Бак готовит резолюцию об отстранении Байдена от власти
26 февраля 2024, 21:56
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В Конгрессе Соединённых Штатов намерены внести на рассмотрение резолюцию об отставке с должности президента Джозефа Байдена, об этом стало известно Fox News.
По информации СМИ, автором резолюции выступает республиканец от штата Колорадо Кен Бак.

Он предлагает прибегнуть к 25 поправке американской Конституции, в которой сказано, что если большинство высокопоставленных членов и вице-президент сходятся во мнении, что глава государства больше не способен выполнять свои служебные обязанности, то власть переходит к вице-президенту.


По мнению Бака, вышедший недавно доклад спецпрокурора Роберта Хёра об обращении Байдена с секретными документами как нельзя лучше говорит о необходимости снятия с должности главы США. Напомним, в своём докладе Хёр описывает Байдена как «пожилого человека с плохой памятью».

Читайте также:

Хантер Байден пообещал оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться

Байден спутал Путина и Си Цзиньпина

Байден заявил, что он «не подарок», но превосходит Трампа
#джозеф байден
#конгресс сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Колчин: «Россия показала всему миру, что гегемония Запада — иллюзия»
26 февраля 2024, 22:16

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Пётр Колчин заявил, что все попытки Запада создать в мире антироссийскую коалицию рухнули.
Пол его словам, в то время как Запад поддерживает Украину, в странах Африки, Азии и Латинской Америки поддержка России возросла. Таким образом, наша страна несмотря на все сложности, санкционную политику смогла отстоять свой суверенитет, тем самым доказав, что гегемония западных держав не более чем вымысел.

«Россия показала всему миру то, что гегемония Запада — иллюзия. Это стало важным вдохновением для многих государств, которые пытаются выставить свой суверенный курс. Во многом расширение БРИКС и процессов консолидации в условиях многополярного мироустройства — последствия начала СВО и борьбы РФ против гегемонии Запада», — высказал свой мнение в беседе с Pravda.Ru Колчин.

Ранее политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева объяснила заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что коллективный Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его ошибку по поводу Украины безвыходным положением.

Читайте также:

Политолог Елисеева назвала безысходностью заявление Кэмерона в адрес Путина

Политолог Мезюхо: Зеленский сам признал неготовность Украины к миру

Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского
#россия
#поддержка
#политолог
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрекция Джо Байдена возмутила сына Дональда Трампа
Сын Дональда Трампа прокомментировал высказывание Джо Байдена о сексе
26 февраля 2024, 21:35

Фото: kremlin

Высказывание президента США Джо Байдена о сексе вызвало возмущение у Дональда Трампа-младшего, сына бывшего президента США Дональда Трампа.
В ответ на замечание Байдена о том, что ключ к долгому браку — это качественный секс, сын Трампа в социальной сети X (бывший Twitter) написал: «Даже самая мощная виагра не поможет Джо Байдену достичь эрекции (он с трудом даже ходит, не говоря уже о другом)».

По его мнению, сторонники президента США используют подобные цитаты, чтобы показать, что Байден готов к еще одному сроку.

81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп планируют участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В случае победы любого из них, США получат старейшего президента в своей истории. До сих пор этот рекорд принадлежал Рональду Рейгану, избранному на второй срок в 73 года.

Читайте также:

Байден оконфузился, перепутав Путина и Си Цзиньпина

Байден позвонит лидерам G7 и Зеленскому для обсуждения помощи Киеву

Байден заявил, что он «не подарок», но превосходит Трампа
#сша
#рекорд
#секс
#дональд трамп
#twitter
#байден
#джо байден
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президентом Венгрии избрали председателя конституционного суда Тамаша Шуйока
26 февраля 2024, 20:34

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Парламент Венгрии избрал на пост президента председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока, трансляция заседания парламента велась на его официальном YouTube-канале.
Напомним, ранее стало известно, что парламент Венгрии принял отставку бывшей главы государства Каталин Новак в рамках первой весенней сессии парламента. За её уход с должности проголосовали все 196 депутатов, присутствовавших на заседании.

Тогда правящая партия предложила на место Новак 67-летнего председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. «За» его кандидатуру проголосовали 134 депутата, «против» же выступили пятеро.

Шуйока избран новым президентом Венгрии на пятилетний срок. Отмечается, что он официально вступит в должность 5 марта 2024 года.

Читайте также:

Венгерский парламент единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза
#венгрия
#президент
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын Байдена заявил, что откажется от наркотиков, чтобы отец смог переизбраться
Хантер Байден пообещал оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться
26 февраля 2024, 19:26

Фото: iStock/akiyoko

Сын американского лидера Хантер Байден заявил, что будет оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться на новый президентский срок, с такими громкими словами он выступил в интервью для Axios.
«Самое главное, вы должны верить, что достойны этой работы, иначе никогда не сможете протрезветь. Но я часто думаю о серьезных последствиях неудач, на карту поставлено кое-что гораздо большее, чем даже я сам. Мы находимся в центре борьбы за будущее демократии», — описал своё состояние Байден-младший.

Подобным образом сын главы Соединённых Штатов прокомментировал свои «увлечения», в преддверии выборов в американские президенты, на которые баллотируется его отец.

Он также подчеркнул, что старается оставаться трезвым и назвал людей, у которых получается отказаться от наркотиков, своими героями.

Читайте также:

NBC: Хантер Байден не признал себя виновным в неуплате налогов

Reuters: Хантер Байден 12 января предстанет перед судом за неуплату налогов

Байден Хантер находился в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка
#джозеф байден
#сша
#наркотики
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Венгерский парламент единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак
26 февраля 2024, 19:17

Фото: istockphoto/MarinaLitvinova

Парламент Венгрии провёл первое заседание весенней сессии. На нём была принята отставка президента страны Каталин Новак.
За её уход со своего поста проголосовали все 196 присутствовавших в зале заседаний законодателей. Прямую трансляцию сессии вёл официальный сайт парламента.

Новак подала в отставку после скандала, который разгорелся в начале февраля. Тогда выяснилось, что в апреле 2023 года перед визитом в Будапешт папы Римского глава государства помиловала человека, подозреваемого в педофилии. Она признала, что совершила ошибку и в эфире общенационального телевидения заявила, что покидает свой пост.

На её место правящая коалиция, имеющая большинство в парламенте, предложила 67-летнего председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Накануне, 25 февраля, представители оппозиции провели в Будапеште митинг, на котором требовали изменения процедуры и прямых президентских выборов. По существующему законодательству главу Венгрии избирает парламент.

Читайте также:

Венгерская оппозиция на митинге потребовала прямых выборов президента

Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила

Венгрия стала самой популярной страной для покупки жилья россиянами
#изменения
#пост
#сайт
#митинг
#уход
#парламент
#президент
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
26 февраля 2024, 19:04

Фото: iStock/rarrarorro

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, трансляция заседания парламента велась на его официальном YouTube-канале.
Заседание венгерского парламента состоялось 26 февраля. «За» вступление Швеции в ряды Североатлантического альянса проголосовали 188 депутатов, и только шесть «против».

При этом, Венгрия стала последней страной, ратифицировавшей заявку Швеции на вступление в НАТО. Заявку на вступление в альянс Стокгольм подал ещё летом 2022 года.

Напомним, ранее о намерении ратифицировать заявку Швеции заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тогда он сообщил, что это решение будет принято в рамках открытия весенней сессии парламента.

Читайте также:

Орбан: Венгрия сегодня одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Сийярто: Венгрия подвергается атаке, выступая за переговоры по Украине

Сийярто: Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»
#венгрия
#нато
#швеция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС без помощи США придется отправлять Украине по 20% от оборонного бюджета
Guardian: ЕС без США нужно отправлять Украине по 20% от оборонного бюджета
26 февраля 2024, 18:13

Фото: iStock/Andrii Atanov

Странам Евросоюза придется отправлять Украине примерно 10% от оборонного бюджета, чтобы Киев имел возможность одержать победу в конфликте, однако этот показатель увеличится до почти 20%, если США откажутся поддерживать украинские власти. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на собственный источник.
«Примерно 10% расходов на оборону каждая страна должна направить Украине, чтобы Киев победил, но этот показатель приближается к 20%, если от США не будет дальнейшей военной помощи», — говорится в статье.

При этом, источники издания утверждают, что в Европе планируют определить фабрики, которые могут быстро увеличить производство боеприпасов для ВСУ.

Ранее замглавы ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия смогла изготовить два миллиона боеприпасов в 2023 году, а на 2024 планирует изготовить еще 2,7 млн. При этом он уточнил, что в РФ создан центр, где специалисты занимаются разработкой комплектующих взамен иностранным.

Читайте также:

В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ

Украина первой в мире получила новейшие американские боеприпасы GLSDB

В США рассказали, когда у Украины кончатся боеприпасы
#сша
#россия
#производство
#боеприпасы
#специалисты
#всу
#киев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 форсируют Вислу
26 февраля 2024, 17:17

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Войска Североатлантического альянса отрабатывают форсирование реки Вислы в рамках учений Dragon-2024, об этом сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.
«Во вторник, 5 марта 2024 года, в Корженево (Поморское воеводство) пройдет День почетных гостей учений Dragon-24. В ходе него союзные войска НАТО вместе форсируют реку Вислу», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, крупномасштабные учения войск Североатлантического альянса под названием Dragon-2024 стартовали 25 февраля. В учениях принимают участие около 20 тысяч польских военных, а также солдат из стран-союзников Варшавы. Сообщалось, что в ходе учений будут проведены тренировки военных, как на земле и в воздухе, так и на воде.

Читайте также:

В сеть попало видео с горящим танком Abrams на Авдеевском направлении

«Решение окончательное»: Германия не будет отправлять ракеты Taurus для ВСУ

Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка
#нато
#военные
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине
Филиппо: поставки Парижем истребителей Mirage Киеву приведут к третьей мировой
26 февраля 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Ryan Fletcher

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что если Франция начнет поставлять Украине истребители, это может привести к разгару третьей мировой войны. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
«Угроза финансового краха для Франции, ослабление нашей вооруженной силы, возможность эскалации конфликта до масштабов мирового столкновения. Должны ли мы позволить Макрону так поступить? Предлагаю его отстранить, выйти из Евросоюза и НАТО, прекратить свое самоуничтожение и защищать мир от этих безумцев», — заявил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире французского телеканала LCI, что ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно возможной передачи истребителей Mirage 2000 в Киев.

Читайте также:

Зеленский заявил об обсуждении с Францией передачи Киеву истребителей Mirage

В Киеве заявили, что Украина не нуждается в старых истребителях Mirage 2000

Франция закупит у ОАЭ 40 истребителей Mirage для Киева
#франция
#президент
#украина
#мир
#нато
#владимир зеленский
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф