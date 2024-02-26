Конгресс США готовится отстранить Байдена от власти

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В Конгрессе Соединённых Штатов намерены внести на рассмотрение резолюцию об отставке с должности президента Джозефа Байдена, об этом стало известно Fox News.
По информации СМИ, автором резолюции выступает республиканец от штата Колорадо Кен Бак.
Он предлагает прибегнуть к 25 поправке американской Конституции, в которой сказано, что если большинство высокопоставленных членов и вице-президент сходятся во мнении, что глава государства больше не способен выполнять свои служебные обязанности, то власть переходит к вице-президенту.
По мнению Бака, вышедший недавно доклад спецпрокурора Роберта Хёра об обращении Байдена с секретными документами как нельзя лучше говорит о необходимости снятия с должности главы США. Напомним, в своём докладе Хёр описывает Байдена как «пожилого человека с плохой памятью».
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Он предлагает прибегнуть к 25 поправке американской Конституции, в которой сказано, что если большинство высокопоставленных членов и вице-президент сходятся во мнении, что глава государства больше не способен выполнять свои служебные обязанности, то власть переходит к вице-президенту.
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Евгения Парфентьева