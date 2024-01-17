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Корпоративные центры опережающего развития появятся предприятиях Подмосковья

17 января 2024, 14:25
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

На подмосковных предприятиях могут открыться корпоративные центры опережающего развития. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

Конкурс на открытие корпоративных центров опережающей подготовки стартовал в рамках нацпроекта.


До 20 марта компании-участники проекта «Производительность труда» могут подать заявку на создание корпоративного центра опережающей подготовки (КЦОП).



«Московская область является одним из самых активных российских регионов по вовлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда». На сегодняшний день его участниками являются уже 230 подмосковных компаний. Все они могут принять участие в конкурсе на создание КЦОП. При этом два центра в регионе уже создано – на площадках ПАО «РКК «Энергия» и ООО «Кондитерская фабрика «Победа». По итогам конкурса количество таких центров области может увеличиться», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Стоит отметить, что победители конкурсного отбора смогут получить адресную поддержку Агентства развития навыков и профессий по созданию КЦОП.

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#екатерина зиновьева
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Эксперт ОНФ объяснил желание властей ограничить выдачу ипотеки в России
Эксперт ОНФ Кучава назвал льготную ипотеку «большим риском» для экономики
17 января 2024, 15:12

Фото: IStock/Diy13

В Госдуму внесли законопроект о праве Центробанка ограничивать банкам выдачу ипотеки с 1 июля 2024 года. Цель — сократить рост закредитованности россиян.
Эксперт фонда «За права заёмщиков» Галактион Кучава инициативу поддержал, отметив, что ипотека – самый распространенный в России вид кредита по данным на третий квартал 2023 года. В беседе с «Радио 1» он объяснил это высоким спросом на льготные кредиты.
«Рост ипотеки наблюдался в прошлом году, особенно в третьем и четвёртом квартале, потому что люди очень много кредитов брали по льготной ипотеке. Там были выгодные условия, был низкий первоначальный взнос. И если у человека предельная долговая нагрузка в районе 80 процентов и выше, и в объёме его кредитного портфеля обязательно есть ипотека, то это большой риск в целом для экономики и банковского сектора в частности», — отметил Галактион Кучава.
Эксперт подчеркнул, что при принятии законопроекта пострадают застройщики. Сейчас спрос на рынке недвижимости превышает предложение благодаря льготным кредитам, после введения ограничений спрос может резко сократиться.

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#застройщики
#кредиты
#ипотека
#льготные кредиты
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В Щёлкове ввели в эксплуатацию шоу-рум станков для производства напольных покрытий
17 января 2024, 15:10

Фото: пресс-служба Главгосстройнадора МО

Двухэтажный производственно-складской комплекс «ЭкоПласт» с помещением для демонстрации образцов оборудования для производства напольных покрытий построили в городском округе Щёлково, областной Главгосстройнадзор выдал объекту разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.
«В шоу-руме представлены в основном образцы зарубежных станков, использующиеся для производства ламината из пластика разных классов», — отмечается в сообщении.
Строительство производственно-складского комплекса было начато осенью 2021 года, в проект было инвестировано 73 с половиной млн рублей. На предприятии откроют 30 вакансий.

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#щёлково
#склад
#главгосстройнадзор мо
#рабочие места
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Минфин России: в Фонде национального благосостояния не осталось евро
17 января 2024, 13:50

Фото: iStock/darkojow

Минфин избавился от евро в Фонде национального благосостояния. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.
По информации ведомства, в декабре прошлого года часть средств ФНБ на счетах в Центробанке «в суммах 114 947,6 миллиона юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 млн рублей». Сообщается, что реализованные средства были зачислены на единый счет федерального бюджета для покрытия дефицита.

Отмечается, что объем Фонда национального благосостояния на 1 января текущего года равен 11,965 триллионам рублей, что составляет 8% ВВП.

Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам 2023 года получил рекордную чистую прибыль, размер которой составляет 1,493 трлн рублей.

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#россия
#евро
#сбербанк
#ввп
#счёт
#валюта
#деньги
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Подмосковным агрофирмам выделили более 3 млн рублей на оплату труда практикантов
17 января 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Субсидию сельхозпроизводителям, направленную на обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, выделили в Московской области, общая сумма субсидии оставила 3,3 млн рублей, причём большая часть — 2,5 млн рублей — предоставлена федеральным бюджетом, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«Субсидия должна компенсировать сельхозпроизводителям затраты на оплату труда учащимся, привлечённым для прохождения практики, а также затраты на выплаты по ученическим договорам», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Мурашов.
Такую субсидию в 2023 году получили пять заявителей: агрофирма «Бунятино» в Дмитровском округе, хозяйству «Ступинская нива», а также трём сельхозпроизводителям из Воскресенска: «Центральному маркету», «Агрофорварду» и тепличному комплексу «Подмосковье».

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#апк
#выплаты
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В Китае на фестивале-ярмарке товаров пройдет автографсессия российской фигуристки
17 января 2024, 12:38

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фигуристка Анна Щербакова даст автографсессию в рамках фестиваля-ярмарки товаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

Ярмарка «Сделано в России» откроется в провинции Ляонин. Она пройдет во время китайских новогодних праздников с 27 января по 4 февраля 2024 года.

На мероприятии будут представлена розничная продажа российских продуктов питания от компаний «Мираторг», «Черкизово», «Эфко», «Балтика», «МАКФА», «Союзпищепром», «Объединенные кондитеры», «Славянка», «Русский краб», «СЗРК», «Эконива», «Комос», «БРПИ», «Дядя Ваня» и «АБИ Продакт».

«Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая интерактивная программа, в том числе дегустационное шоу от российских производителей продукции агропромышленного комплекса, выступления фольклорных коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам и фотозоны в русском стиле», — поделилась гендиректор российского экспортного центра Вероника Никишина.

Стоит отметить, что в церемонии открытия 27 января примет участие российская фигуристка, победительница множества российских и международных соревнований, чемпионка Олимпийских игр 2022 года в Пекине Анна Щербакова, которую считают почитаемой спортсменка и настоящим воплощением образа России для жителей Китая.

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#ярмарка
#продажа
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#китай
#подмосковье
#экспорт
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Сбербанк раскрыл размер рекордной прибыли за 2023 год
Сбербанк заработал за 2023 год рекордные 1,493 трлн рублей
17 января 2024, 12:20

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Сбербанк по итогам 2023 года получил рекордную чистую прибыль, размер которой составляет 1,493 трлн рублей. Данные следуют из отчётности банка по РСБУ.
Отмечается, что данный показатель практически в 5 раз больше прибыли за 2022 год, которая составила 300 миллиардов рублей. По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, банк обеспечил рентабельность капитала в 24,7%.

Греф отметил, что прошлый год является знаковым для банка, так как Сбер определил ключевые направления стратегического развития.

Ранее сообщалось, что доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4%. Данный показатель стал самым значительным приростом с 2013 года.

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#банк
#доходы
#сбербанк
#экономика
#рубль
#деньги
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Названа средняя стоимость квадратного метра нежилого помещения на торгах в Подмосковье
17 января 2024, 11:58

Фото пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Средняя стоимость квадратного метра в нежилом помещении в Московской области по итогам торгов в 2023 году составила 5200 рублей, всего в регионе через аукционы за год было взято в аренду более ста объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
В ведомстве также рассказали и о самых популярных лотах.

«Наибольшей востребованностью у арендаторов пользовались помещения на первых этажах площадью до 120 квадратных метров. По таким помещениям было заключено 40 сделок. А самыми привлекательными городскими округами оказались Фрязино и Королёв. Например, во Фрязине пять участников аукциона подняли цену на лот с 330 тысяч рублей до 1,6 млн. А в Королёве семь соперников повысили стоимость объекта с 466 тысяч рублей до 1,3 млн», — отмечается в сообщении.
Полная информация об объектах недвижимости, выставленных на торги в Подмосковье, размещена на портале Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ). Для участия в аукционе потребуется электронная подпись.

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#недвижимость
#торги
#московская область
#подмосковье
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Организаторы конкурса «Знай наших» продлили приём заявок до конца месяца
17 января 2024, 11:55

Фото: организаторы конкурса

Приём заявок на конкурс отечественных брендов «Знай наших» продлили до 31 января, сообщили его организаторы. Они назвали Подмосковье одним из регионов-лидеров по поданным заявкам.
«В конкурсе участвуют представители малого и среднего бизнеса со степенью локализации производства не менее 30% и устойчивым ростом продаж от 2022 к 2023 году. Для участников предусмотрены такие номинации, как «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «Информационные технологии» и «Высокие технологии», – говорится в сообщении.
Отмечается, сто компании-победители получат продвижение своих товаров на маркетплейсах, в торговых сетях и медиа.

Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив и Росконгресс. Все подробности можно найти на сайте.

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#экономика
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#производители
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В Подмосковье упростили открытие розничных рынков
17 января 2024, 11:04

Фото: iStock/Dragoncello

Получить разрешение на организацию розничного рынка в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Новая услуга предназначена для юридических лиц — компаний, управляющих рынками. Благодаря открывшейся опции можно не только оформить запрос на разрешение, не выходя из дома, но и получить его гораздо быстрее. Срок оказания услуги благодаря цифровизации сокращён на треть — до 18 рабочих дней», — цитируются в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.

Для того, чтобы получить разрешение на открытие розничного рынка необходимо вести деловую деятельность на территории Подмосковья. Кроме того, адрес, где планируется открывать рынок, должен быть внесён в план организации розничной торговли в Московской области.

Услуга «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» размещена в разделе «Развитие бизнеса». Заявка подаётся бесплатно.

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