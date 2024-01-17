Организаторы конкурса «Знай наших» продлили приём заявок до конца месяца

Фото: организаторы конкурса
Приём заявок на конкурс отечественных брендов «Знай наших» продлили до 31 января, сообщили его организаторы. Они назвали Подмосковье одним из регионов-лидеров по поданным заявкам.
«В конкурсе участвуют представители малого и среднего бизнеса со степенью локализации производства не менее 30% и устойчивым ростом продаж от 2022 к 2023 году. Для участников предусмотрены такие номинации, как «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «Информационные технологии» и «Высокие технологии», – говорится в сообщении.Отмечается, сто компании-победители получат продвижение своих товаров на маркетплейсах, в торговых сетях и медиа.
Читайте также:
В Подмосковье упростили открытие розничных рынков
Предприятие по пошиву одежды премиум-класса построит склад в Егорьевске
В Московской области упростили получение земли без торгов онлайн
Лора Луганская