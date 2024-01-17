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Названа средняя стоимость квадратного метра нежилого помещения на торгах в Подмосковье

17 января 2024, 11:58
Фото пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Средняя стоимость квадратного метра в нежилом помещении в Московской области по итогам торгов в 2023 году составила 5200 рублей, всего в регионе через аукционы за год было взято в аренду более ста объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
В ведомстве также рассказали и о самых популярных лотах.

«Наибольшей востребованностью у арендаторов пользовались помещения на первых этажах площадью до 120 квадратных метров. По таким помещениям было заключено 40 сделок. А самыми привлекательными городскими округами оказались Фрязино и Королёв. Например, во Фрязине пять участников аукциона подняли цену на лот с 330 тысяч рублей до 1,6 млн. А в Королёве семь соперников повысили стоимость объекта с 466 тысяч рублей до 1,3 млн», — отмечается в сообщении.

Полная информация об объектах недвижимости, выставленных на торги в Подмосковье, размещена на портале Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ). Для участия в аукционе потребуется электронная подпись.

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#недвижимость
#торги
#московская область
#подмосковье
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Сбербанк раскрыл размер рекордной прибыли за 2023 год
Сбербанк заработал за 2023 год рекордные 1,493 трлн рублей
17 января 2024, 12:20

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Сбербанк по итогам 2023 года получил рекордную чистую прибыль, размер которой составляет 1,493 трлн рублей. Данные следуют из отчётности банка по РСБУ.
Отмечается, что данный показатель практически в 5 раз больше прибыли за 2022 год, которая составила 300 миллиардов рублей. По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, банк обеспечил рентабельность капитала в 24,7%.

Греф отметил, что прошлый год является знаковым для банка, так как Сбер определил ключевые направления стратегического развития.

Ранее сообщалось, что доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4%. Данный показатель стал самым значительным приростом с 2013 года.

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#банк
#доходы
#сбербанк
#экономика
#рубль
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Организаторы конкурса «Знай наших» продлили приём заявок до конца месяца
17 января 2024, 11:55

Фото: организаторы конкурса

Приём заявок на конкурс отечественных брендов «Знай наших» продлили до 31 января, сообщили его организаторы. Они назвали Подмосковье одним из регионов-лидеров по поданным заявкам.
«В конкурсе участвуют представители малого и среднего бизнеса со степенью локализации производства не менее 30% и устойчивым ростом продаж от 2022 к 2023 году. Для участников предусмотрены такие номинации, как «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «Информационные технологии» и «Высокие технологии», – говорится в сообщении.
Отмечается, сто компании-победители получат продвижение своих товаров на маркетплейсах, в торговых сетях и медиа.

Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив и Росконгресс. Все подробности можно найти на сайте.

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#подмосковье
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В Подмосковье упростили открытие розничных рынков
17 января 2024, 11:04

Фото: iStock/Dragoncello

Получить разрешение на организацию розничного рынка в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Новая услуга предназначена для юридических лиц — компаний, управляющих рынками. Благодаря открывшейся опции можно не только оформить запрос на разрешение, не выходя из дома, но и получить его гораздо быстрее. Срок оказания услуги благодаря цифровизации сокращён на треть — до 18 рабочих дней», — цитируются в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.

Для того, чтобы получить разрешение на открытие розничного рынка необходимо вести деловую деятельность на территории Подмосковья. Кроме того, адрес, где планируется открывать рынок, должен быть внесён в план организации розничной торговли в Московской области.

Услуга «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» размещена в разделе «Развитие бизнеса». Заявка подаётся бесплатно.

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#экономика
#рынок
#подмосковье
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«Коммерсант»: Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими
17 января 2024, 06:55

С начала 2024 года турецкий банки стали отказываться взаимодействовать с российскими из-за опасения получить санкции от Соединённых Штатов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в КНР», — говорится в публикации.

Так, взаимодействовать с российскими коллегами отказались такие крупные турецкие банки, как Emlak Bank и Nurol Bank. Отмечается, что такие ограничения не касаются дочерних иностранных банков в РФ.

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#банки
#ограничения
#отношения
#льготная рф
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В Госдуму внесли законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам
16 января 2024, 23:09

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Сенаторы и депутаты Госдумы РФ во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о праве Центробанка ограничивать выдачу ипотек гражданам для снижения их закредитованность и предотвращения накопления рисков. Об этом пишет РИА Новости.
Если документ будет принят, ЦБ с 1 июля сможет определять макропруденциальные лимиты (МПЛ) на ипотечные займы для физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Разработчики отметили, что такая инициатива была вызвана высокими рисками на фоне роста цен на строящееся жилье. Такие ограничения предлагается распространить не только на банки, но и на МФО.

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#жильё
#банки
#ограничения
#рф
#цб
#госдума
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Предприятие по пошиву одежды премиум-класса построит склад в Егорьевске
16 января 2024, 22:51

Фото: Юлия Андросова

В Егорьевске появятся новые складские помещения для швейного предприятия, расположенного в отреставрированном помещении бывшей фабрики Хлудовых. На нём шьют женскую одежду премиум-класса. Предприятие работает в Егорьевска 15 лет.
«У нас производство полного цикла. Всем коллективом мы создаём женскую одежду. Каждой единицей товара занимается целая команда. Хотим, чтобы наши женщины выглядели красиво, стильно и модно», – сказала начальник швейного производства Марина Зуева.
За время работы предприятие активно развивалось. Сейчас на нём трудятся около 400 человек. Они работают на современном оборудовании, что позволяет увеличивать объёмы продукции. Поэтому руководство фабрики решило построить на территории городского округа складские помещения. В планах также – открытие фирменного магазина.
«Мы подали заявку на получение площади для строительства складских помещений по программе «Земля за рубль». Администрация сразу откликнулась и предложила нам на выбор три участка. Сейчас мы выбираем», – отметил исполнительный директор фабрики ООО «Инико» Байрам Чобанов.
Программа «Земля за 1 рубль» реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Она направлена на развитие импортозамещающего производства в стране.

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#московская область
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В Московской области упростили получение земли без торгов онлайн
16 января 2024, 22:00

На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали предоставление земельных участков без торгов для реализации масштабного инвестпроекта, размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Теперь для заключения соглашения инвестор предоставляет на один документ меньше. Если в подписанное соглашение нужно внести изменения, то необходимый пакет документов сокращается втрое: вместо шести необходимо представить лишь два.

Также после заключения инвестиционного соглашения инвестору не придётся подавать заявку на договор аренды. За него это сделает уполномоченный орган.

Услугу перевели в электронный вид с 1 декабря 2022 года. В режиме онлайн ею воспользовались уже более 130 инвесторов – как для заключения новых соглашений, так и для внесения изменений в уже существующие.

Обратиться за услугой можно на РПГУ или через Инвестиционный портал Московской области, предварительно подобрав земельный участок на инвестиционной карте региона.

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#подмосковье
#московская область
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В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков
16 января 2024, 18:13

Фото: iStock/Diy13

ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки, так как эта программа перестала быть выгодной для банков после ужесточения условий. Такое заявление сделал заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков на площадке Международной выставки-форума «Россия».
«В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными. Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной», - пояснил Горшков.

Он также отметил, что с подобной ситуацией столкнулись и другие крупные банки.

Таким образом, ВТБ предлагает вернуть один процентный пункт в субсидии кредиторам, увеличив до значения в 2,5 п.п. По мнению банкира, такое действие позволит сделать развитие рынка предсказуемым и понятным. Также Горшков считает необходимым сделать ипотеку с господдержкой более адресной. То есть выдавать ее, например, только тем, кому действительно это необходимо.

Он объяснил, что в нынешних условиях у банка было всего два решения проблемы: полностью прекратить выдачу льготной ипотеки или же решать вопрос вместе с аккредитованными застройщиками. Большинство из них согласились работать в новых условиях. Однако сложившаяся ситуация, по словам Горшкова, является нездоровой.

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Экономист Перепелица спрогнозировал курс доллара грядущей весной
16 января 2024, 17:44

Фото: istockphoto.com/Nikolay Evsyukov

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказало мнение о том, что будущей весной курс доллара составит 85-90 рублей.
«Весной курс рубля, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 85-90 рублей за доллар в зависимости от действий ЦБ РФ, продажи валютной выручки экспортерами и конъюнктуры мировых цен на нефть. Пока тенденции таковы, что рубль будет поддержан растущими нефтяными котировками. Но этот факт может послужить основанием снижения поддержки рубля со стороны правительства и Банка России, что обеспечит рублю устойчивость», — объяснил в беседе с Газета.ру Перепелица.

Он добавил, что в случае, если стоимость нефти не увеличится, то государство обеспечит поддержку рубля и его закрепление в заданном диапазоне.

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#доллар
#рубль
#цб рф
#курс рубля
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