Названа средняя стоимость квадратного метра нежилого помещения на торгах в Подмосковье

Фото пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Средняя стоимость квадратного метра в нежилом помещении в Московской области по итогам торгов в 2023 году составила 5200 рублей, всего в регионе через аукционы за год было взято в аренду более ста объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
В ведомстве также рассказали и о самых популярных лотах.
Полная информация об объектах недвижимости, выставленных на торги в Подмосковье, размещена на портале Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ). Для участия в аукционе потребуется электронная подпись.
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«Наибольшей востребованностью у арендаторов пользовались помещения на первых этажах площадью до 120 квадратных метров. По таким помещениям было заключено 40 сделок. А самыми привлекательными городскими округами оказались Фрязино и Королёв. Например, во Фрязине пять участников аукциона подняли цену на лот с 330 тысяч рублей до 1,6 млн. А в Королёве семь соперников повысили стоимость объекта с 466 тысяч рублей до 1,3 млн», — отмечается в сообщении.
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Лев Каштанов