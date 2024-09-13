В Подмосковье с начала года выдали 150 субсидий на маркетплейсы и франшизы

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В Московской области с начала года выдали более 150 субсидий по региональным программам поддержки предпринимателей «Маркетплейсы» и «Франшизы». Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году получателями субсидий по программе «Маркетплейсы» стали 98 предпринимателей. Сумма поддержки превысила 24 млн рублей. Субсидии на развитие бизнеса по франшизам получили 53 предпринимателя. Объем поддержки составил 22,5 млн рублей. Заявки на участие в этих программах принимают весь год, и общее количество получателей этих мер поддержки до конца года увеличится», – подчеркнула Зиновьева.В рамках программы «Маркетплейсы» предприниматели могут возместить до 50% затрат по продвижению и реализации продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя – 500 тыс. рублей за весь период реализации программы.
Максимальный размер субсидии по программе «Франшизы» для подмосковных франшиз составляет 2 млн рублей, но более 50% затрат, для других франшиз 1 млн рублей и также до 50% затрат. Узнать условия программ «Маркетплейсы» и «Франшизы», а также подать заявку на эти субсидии можно на Инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская