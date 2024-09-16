Подмосковную практику работы с обращениями бизнеса начали внедрять в 30 регионах

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Министр экономического развития Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев объявили о запуске нового инструмента – механизма обратной связи с бизнесом. Система была разработана и внедрена в Московской области на базе Центра управления регионом, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Оперативное реагирование на проблемы предпринимателей – основной запрос деловых объединений. Благодаря новой системе мы сможем оперативно узнавать, какие вопросы волнуют бизнес, с какими проблемами сталкиваются инвесторы на местах. Обратная связь позволит улучшить деловой климат регионов», – заявил Решетников.Сейчас в 29 регионах через платформу обратной связи портала госуслуг можно получить консультацию, помощь или решить проблему, связанную с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадрами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автодорогам и так далее. Предельный срок ответа – пять, 10 и 30 календарных дней. Полученный ответ предприниматели могут оценить по шкале от 1 до 5 баллов.
Обеспечивать работу новой системы будет инфраструктура Регионального инвестиционного стандарта. Агентства развития будут отслеживать качество обработки обращений и выявлять самые острые проблемы бизнеса. Их решением займутся инвестиционные комитеты при главах регионов.
«Важна публичность результатов отработки вопросов инвесторов. Нужно показать, решена ли проблема. Платформа обратной связи готова, и мы планируем подключать к получению запросов все регионы», – подчеркнул глава Шадаев.Система отработки обращений бизнеса была разработана и внедрена в Московской области на базе Центра управления регионом и получила название ЦУР «Бизнес». Эта практика Подмосковья получила высокую оценку на федеральном уровне и была предложена в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта.
«Система показала себя как эффективный инструмент работы с инвесторами. Её экономический эффект за полтора года работы в Подмосковье оценивается в 5,9 млрд рублей. Тиражирование подмосковной практики в других регионах значительно улучшит инвестиционный климат в стране», – уверена зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На платформе обратной связи портала «Госуслуги» внедрен новый функционал, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подать обращение по самым частым вопросам, с которыми сталкивается бизнес, и получить ответ от регионов в сжатые сроки.
Первыми систему обработки обращений бизнеса внедрят Башкирия, Крым, Саха, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский, Пермский, Хабаровский края, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
Планируется, что остальные российские субъекты присоединятся к 30 пилотным регионам до 1 апреля будущего года.
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Лора Луганская