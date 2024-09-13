Работу в Подмосковье с начала года нашли 10 тыс. жителей с инвалидностью

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В этом году в Московской области на работу устроились более 10 тыс. жителей с инвалидностью. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В нашем регионе свыше 14 тыс. квотируемых рабочих мест для людей с инвалидностью. Обычно должность и специальность подбирают индивидуально для каждого, учитывая особенности здоровья - например, кладовщик, менеджер, оператор оборудования. В этом году в Подмосковье трудоустроены более 10 тыс. инвалидов», – рассказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.Как отметили в Министерстве социального развития Подмосковья, получить помощь в поиске работы и подобрать подходящие вакансии по квотируемым рабочим местам можно у сотрудников Центра занятости региона. Это можно это сделать и самостоятельно на портале trudvsem.ru, применив фильтр «Трудоустройство инвалидов».
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Лора Луганская