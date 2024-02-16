В Центробанке рассказали, когда должно произойти снижение ключевой ставки

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Снижение ключевой ставки может произойти во второй половине года, об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Что касается пространства для снижения ставки, оно действительно есть, но, на наш взгляд, оно (снижение) будет происходить постепенно и плавно», — сообщила председатель ЦБ.
По её словам, вероятнее всего, первое снижение должно произойти во второй половине 2024 года.
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