Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России

Заведующая Лабораторией исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова предположила, что одежда и обувь из Армении, Казахстана, Киргизии, США и Сербии в России не подешевеет, не смотря на рост поставок.