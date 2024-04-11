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Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России

Костин: банки дружественных стран резко нарастили отказы в проведении платежей
11 апреля 2024, 18:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава ВТБ Андрей Костин выразил обеспокоенность из-за резкого увеличения числа отказов в проведении платежей из России со стороны банков дружественных стран, передает РИА Новости.
«Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не слишком обнадеживает... постоянно сокращается количество международных банков, готовых продолжать сотрудничество с нами», — отметил Костин.
Он также добавил, что после ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года значительно увеличилось число отказов в проведении платежей из-за комплаенс-контроля, при этом причины отказов не указываются. По его словам, прежде всего ситуация затронула банки, находящиеся в дружественных юрисдикциях.



По словам банкира, увеличиваются сроки платежей, возрастают комиссии, а также увеличивается объем необходимой документации, особенно по критически важным товарам, таким как электроника, компьютеры, высокоточное оборудование и станки.

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Центробанк: Внешний долг РФ к апрелю снизился на $12,8 млрд
11 апреля 2024, 19:21

Фото: istockphoto/ipopba

Внешний долг Российской Федерации на 1 апреля 2024 года снизился на 12,8 миллиарда долларов. В абсолютном выражении он теперь составляет 304 миллиарда долларов.
Это на 4,1% ($12,8 млрд) ниже, чем было на начало 2024 года, сообщает Банк России. Как следует из статистических материалов ЦБ РФ, положительная динамика показателя внешней задолженности определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам. В том числе это касается отношений прямого инвестирования.

Для сравнения, на 1 апреля 2023 года сумма внешних долговых обязательств Российской Федерации составляла 357,9 миллиарда долларов. Отмечается, что уровень внешней задолженности страны на 1 апреля 2024 года стал минимальным с 1 октября 2006 года, когда он был на уровне $269,5 миллиарда долларов.

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Стало известно, что будет с ценами на импортную одежду в РФ
Экономист Баринова: Снижение стоимости одежды не будет
11 апреля 2024, 18:18

Фото: iStock/fizkes

Заведующая Лабораторией исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова предположила, что одежда и обувь из Армении, Казахстана, Киргизии, США и Сербии в России не подешевеет, не смотря на рост поставок.
«Снижения цен в текущей ситуации я бы ждать не стала. И, конечно, на данном этапе Армения и Киргизия не смогут заменить ушедшие бренды. Нужно учитывать, что в мире моды значение имеет не только качество товаров, но и дизайн. Огромную роль также играет сам бренд», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее зампред межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что в России до конца текущего года ожидается повышение цен на поездки в такси. Он отметил, что повышение тарифов обусловлено ростом цен на иностранные автомобили. В настоящее время китайские производители составляют основу российского авторынка.

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Крупнейший в России производитель вина перешел в собственность государства
11 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos

Крупнейший в России производитель вина, компания «Кубань-Вино», перешел в собственность государства, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно реестру, смена собственника была зарегистрирована 10 апреля. При этом состав топ-менеджмента компании остался неизменным. До перехода в государственную собственность компанию владела ГК «Ариант». Однако после иска со стороны Генеральной прокуратуры активы «Кубань-Вино» перешли к Российской Федерации.

Судебное решение было вынесено 5 апреля, и смена собственника произошла через пять дней после вердикта Арбитражного суда Челябинской области. Вместе с активами «Кубань-Вино» к государству перешли и другие компании, принадлежащие ГК «Ариант», включая агрофирму «Южная», производителя вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также агрофирму «Ариант», специализирующуюся на разведении свиней.

Генеральная прокуратура требовала взыскать вышеуказанные активы в счет «незаконного обогащения» экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), Юрия Антипова и Александра Аристова. В 2020 году они поделили бизнес: металлургические заводы достались первому, а активы в виноделии и пищевой индустрии — второму.

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#заводы
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Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар о подборе сотрудников
11 апреля 2024, 14:18

Фото: istockphoto/anyaberkut

Бесплатный вебинар, посвящённый правилам подбора эффективных сотрудников, проведут для предпринимателей Московской области в четверг, 18 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участники вебинара вебинар «Как выйти из операционки через точный найм» расскажут, как выбирать сотрудников, которые помогут бизнесу выйти на новый уровень, а также как избавиться от операционных задач и увеличить прибыль», — говорится в сообщении.
Спикером вебинара станет рекрутингового агентства HR-FACTOR Дина Бочкова. Мероприятие начнётся в 11:00, для того, чтобы принять в нём участие, надо зарегистрироваться по ссылке. Регистрация закроется 17 апреля в 18:00.
Всем зарегистрированным участникам вебинара на электронную почту придёт ссылка на вебинар.

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#подмосковье
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В Луховицах начали выпускать пряники с вареньем из огурца
11 апреля 2024, 13:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Пряники с необычной начинкой — пряным огуречным вареньем — начала выпускать компания «Огуречная столица» в Луховицах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Варенья для пряника производит «Огуречная столица», а его форма вырезана вручную. На этикетке пряника изображён памятник огурцу, который стоит у въезда в Луховицы», — отмечается в сообщении.
Пробная партия пряников с огуречной начинкой была выпущена в феврале текущего года. Начинку выбрали в результате дегустации несколько сортов варенья, победило пряное огуречное – наиболее популярное у покупателей.

Семейная мануфактура «Огуречная столица» выпускает несколько видов кондитерских изделий с использованием огурца, в том числе зефир, конфеты и мармелад.

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Кабмин работает над сдерживанием цен на бензин
11 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/bizoo_n

Правительство России работает над сдерживанием резкого скачка цен на бензин, пишет РБК.
Согласно протоколу совещания у вице-премьера Александра Новака, правительство обсуждает комплекс новых мер, направленных на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса.

Так, Новак порекомендовал нефтяным компаниям закупать топливо по цене, которая сложилась на бирже, а не проводить операции между собой.
Кроме этого, Новак поручил бирже СПбМТСБ совместно с ФАС выяснить причину ажиотажного роста на торгах.

Отдельное внимание уделили мелкому опту и топливу для сельхозпроизводителей.

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#бензин
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Стало известно о намерении Германии заказать 35 танков для усиления бригады в Литве
Welt: Минобороны Германии планирует закупку 35 танков Leopard для Литвы
11 апреля 2024, 03:41

Фото: iStock/quantic69

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует закупить 35 танков Leopardo 2A8 для усиления немецкой военной бригады в Литве. О планах министра обороны Германии стало известно газете Welt.
По словам неназванных источников, заявка на покупку боевых машин была направлена в бюджетный комитет немецкого парламента. Условия рассмотрения заявки не уточняются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Германии по строительству военной базы в Литве. По словам Пескова, это намерение немецкого правительства является эскалацией напряженности и очагом опасности для России.

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#германия
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#танки
#россия
#дмитрий песков
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В России заявили о возможности повышения минимальных цен на водку и коньяк
Минфин России: Возможно повышение минимальных цен на водку, коньяк и бренди
11 апреля 2024, 00:50

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Министерство финансов РФ хочет повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия с 1 июня. Проект обновленного постановления министерства размещен на портале правовой информации.
Проект предусматривает увеличение минимальной розничной цены на 0,5 литра водки с нынешних 281 до 299 рублей. Цена на коньяк вырастет с 517 до 556 рублей, а на бренди – до 403 рублей (сейчас – 375 рублей).

Ведомство утверждает, что снижение цен связано с инфляцией, повышением ставок акцизов и увеличением затрат на производство алкоголя.

В 2023 году Министерство финансов планировало повысить минимальную цену на алкоголь с 1 января 2024 года. Однако позже ведомство отказалось от этого плана.

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#инфляция
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Аналитик Трифонов раскрыл возможный высокий курс доллара в апреле
Аналитик Трифонов допустил доллар по 94 рубля в этом месяце
10 апреля 2024, 18:15

Фото: iStock/Lazy_Bear

Аналитик Анатолий Трифонов высказал предположение о том, что курс доллара может вырасти до 94 рублей в апреле.
«Апрель будет сложным месяцем для рубля: валютные покупки Минфина в рамках бюджетного правила почти полностью зеркалируют валютные продажи ЦБ. Минфин покупает валюты на 11,2 млрд рублей ежедневно, ЦБ продаёт на 11,8 млрд, то есть чистые продажи составляют 600 млн рублей в день. Это сильно ниже уровня первого квартала», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Трифонов.

Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская высказывала предположение о том, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.

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