Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России

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Глава ВТБ Андрей Костин выразил обеспокоенность из-за резкого увеличения числа отказов в проведении платежей из России со стороны банков дружественных стран, передает РИА Новости.
«Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не слишком обнадеживает... постоянно сокращается количество международных банков, готовых продолжать сотрудничество с нами», — отметил Костин.Он также добавил, что после ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года значительно увеличилось число отказов в проведении платежей из-за комплаенс-контроля, при этом причины отказов не указываются. По его словам, прежде всего ситуация затронула банки, находящиеся в дружественных юрисдикциях.
По словам банкира, увеличиваются сроки платежей, возрастают комиссии, а также увеличивается объем необходимой документации, особенно по критически важным товарам, таким как электроника, компьютеры, высокоточное оборудование и станки.
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