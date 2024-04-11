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«Забить болт на санкции»: политолог Мухин о реакции РФ на ограничения Запада

Политолог Мухин объяснил, что означает снятие санкций с Фридмана и Авена
11 апреля 2024, 13:50
Фото: istock / designer491

Фото: istock / designer491

В Евросоюзе считают решение Суда ЕС снять санкции с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана тревожным прецедентом для оспаривания европейского режима санкций.
Политолог, директор центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Радио 1» объяснил, что ни о каком общем ослаблении санкционной политики речи быть не может.

«Фридман и Авен достаточно долго шли к этому моменту. Усилия их юридических департаментов были на это направлены. Они занимались очень серьезной работой в данном направлении и юридической, и имиджевой. Это результат серьезной работы, которую проделали их команды. Персональные санкции вводились не очень продумано, поэтому сейчас крупные собственники, которые заинтересованы в их снятие, имеют теоретическую возможность это сделать, используя те лакуны в законодательстве которые санкционеры допустили», – сказал эксперт.


Так же политолог считает, что наложение и снятие санкций – это бизнес, которым серьезно занимаются в европейских и американских компаниях.

«Наложение и снятие санкций – это серьезный бизнес в ЕС и США. Достаточно посмотреть на пример Олега Дерипаска, который пытался снять американские санкции, но по результату с него сняли очень много денег, а санкции остались. Это бизнес, это общий тренд. Напомню: это незаконно. И инициаторы санкций вовлекают другие страны, другие персоны в свою криминальную деятельность», – прокомментировал специалист.

Политолог предположил, что с Михаила Фридмана и Авена будут продолжать снимать деньги за отмену санкций.

«С Фридмана и Авена будут продолжать снимать деньги за снятие санкций, я не поручусь, что, когда их юридические департаменты сработают тип-топ и санкции будут сняты, через некоторые время их возобновят. Все начнется сначала, сказка про белого бычка, отъем средств у России – один из серьезных бизнесов на западе: то замораживают активы, то изымают финансы», – сказал политолог.

Единственным спасением от морального ущерба в результате санкционирования, по мнению собеседника, изменение жизни и бизнеса таким образом, чтобы санкции не имели значения.

«Единственным спасением является забить болт на все санкции. Тем более, что Россия, Китай, Индия, Иран сейчас активно формируют альтернативную инвестиционную реальность, где эти санкции не актуальны. Как только проект будет завершен, можно будет спокойно райский сад оградить высоким забором и пропустить по нему ток, чтобы в этом райском саду они наслаждались сами и нас не трогали», – заключил Алексей Мухин.

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В Amnesty International раскритиковали США за преследование Ассанжа
AI: преследование Ассанжа выставляет на посмешище обязательства США
11 апреля 2024, 12:56

Фото: cobalt/iStock

Преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подрывает обязательства США перед международным правом, считает генеральный секретарь организации Amnesty International Аньес Калламар. Ее слова опубликованы на официальном сайте организации.
«Власти США не провели полноценного и прозрачного расследования своих предполагаемых военных преступлений. Вместо этого они решили преследовать Ассанжа за публикацию полученной им информации... Нынешнее преследование Ассанжа подрывает обязательства США по международному праву и их заявленную преданность свободе слова», — отмечено в заявлении Калламар на сайте организации.
Генеральный секретарь организации также назвала «неприемлемым» то, что Ассанжа на протяжении долгих лет лишен свободы. Ранее Президент США Джо Байден согласился рассмотреть просьбу Австралии о закрытии дела против Ассанжа.

Джулиан Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий, хакер, программист, основатель WikiLeaks — международной некоммерческой организации, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации. В апреле 2019 года правительство США обнародовало обвинительное заключение, обвиняющее Ассанжа в заговоре с целью совершения компьютерного вторжения, связанного с утечками информации, предоставленными Челси Мэннинг.

С 2019 года основатель WikiLeaks находится под арестом в Великобритании. Местный суд разрешил его экстрадицию в США, однако сторона Ассанжа подала апелляцию. В конце марта 2024 года Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение в пользу Ассанжа.

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В Абхазии оппозиция требует отзыва законопроекта об иноагентах
11 апреля 2024, 12:00

Фото: iStock/rarrarorro

Оппозиция Абхазии требует от президента Аслана Бжании отозвать проект закона об иностранных агентах, пишет «Интерфакс».
По данным агентства, оппозиция призвала главу республики в течение десяти дней публично отказаться от «антинародных инициатив и законопроектов». По мнению оппозиционеров, они угрожают национальным интересам, конституционным правам и свободам граждан.

Также они пригрозили созвать общенациональное собрание, если требование будет проигнорировано.

Глава партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц отметил, что оппозиционные силы также потребовали отозвать направленные в парламент Абхазии законопроекты о правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за клевету.

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#оппозиция
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Финляндия рассмотрит варианты размещения войск НАТО
Командующий Яаккола: Финляндия рассмотрит варианты размещения войск НАТО
11 апреля 2024, 11:44

Фото: North Atlantic Treaty Organization

Финляндия может разместить на своей территории войска НАТО на постоянной основе, заявил командующим финскими Силами обороны Янне Яаккола, передает РИА Новости.
«На данный момент у нас нет окончательного решения по этому вопросу. У Финляндии имеются сравнительно сильные силы обороны, и в настоящее время не существует острой необходимости в размещении иностранных войск. Однако это возможно», — отметил военный.
Также Яаккола подчеркнул, что перед Финляндией стоит вопрос разработки структуры командования, а также необходимо решить, насколько целесообразно присутствие войск других стран альянса.

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В Германии украинских беженцев вербуют в ВСУ за немецкое гражданство
11 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Германии украинских беженцев вербуют для ВСУ. Об этом сообщает портал «Mash».
По информации телеграм-канала, за службу в украинской армии беженцам обещают немецкое гражданство, которое можно будет получить по упрощенной схеме.

Однако получить немецкий паспорт можно будет после того, как вооруженный конфликт на Украине завершится.

Украинским беженцам предлагается вступить в немецкий добровольческий корпус. Украинцев заверяют, что с ними будут работать американские и польские инструкторы, и только после обучения, они отправятся в зону СВО.

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В Евросоюзе решение суда по Авену и Фридману назвали тревожным прецедентом
11 апреля 2024, 10:52

Фото: istockphoto/artJazz

В Евросоюзе считают, что решение Суда ЕС о снятии санкций с российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана создало тревожный прецедент. В дальнейшем он может способствовать оспариванию всего режима европейских санкций.
Об этом пишут обозреватели газеты The Financial Times. Издание напомнило, что в среду, 10 апреля, Европейский суд общей юрисдикции в среду постановил исключить российских предпринимателей Авена и Фридмана из санкционных списков ЕС. При этом в решении суда указано, что Совет ЕС обязан оплатить собственные издержки бизнесменов, связанные с расследованием и рассмотрением дела.

По мнению авторов публикации, такой прецедент открывает множеству связанных с Кремлём лиц путь к оспариванию режима европейских санкций. Чиновники Евросоюза и юридические эксперты посчитали этот прецедент очень тревожным, а решение суда стало для них неожиданностью, заключают авторы материала.

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#суд
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#чиновники
#ес
#санкции
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«Нецелесообразно»: Трамп отказал Зеленскому в визите на Украину
Die Zeit: Трамп отклонил приглашение Зеленского приехать с визитом на Украину
11 апреля 2024, 10:42

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Киев, пишет издание Die Zeit.
Политик отказался посетить Украину, составившись на то, что в настоящее время не является главнокомандующим США, поэтому целесообразности в посещении страны в настоящий момент он не видит. Напомним, украинский президент неоднократно приглашал Трампа приехать в страну. Он даже заявлял, что готов отправиться с политиком на передовую и продемонстрировать ситуацию на фронте.

Прежде Дональд Трамп сделал заявление о том, что готов прекратить вооруженный конфликт на Украине в течение 24 часов. О этом он сообщил в рамках своей предвыборной кампании.

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#президент
#дональд трамп
#украина
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Байден: Исход украинского конфликта зависит от действий Конгресса США
11 апреля 2024, 10:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Конфликт на Украине закончится после выделения Киеву очередного пакета помощи. Поэтому исход противостояния напрямую зависит от действий американских конгрессменов.
Об этом заявил глава Белого дома Джозеф Байден. Американский президент уверен, что конфликт на Украине закончится после того, как Конгресс утвердит выделение нового пакета помощи Киеву. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Байден заявил, что существует массовая поддержка Украины среди большинства демократов и республиканцев, поэтому вопрос о выделении помощи Киеву следует вынести на голосование немедленно. После этого конфликт закончится, резюмировал президент США.

После этого американский лидер проигнорировал неоднократно повторённый журналистами вопрос о том, есть ли у Соединённых Штатов конкретный план по прекращению боевых действий и установлению мира на Украине.

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#конфликт
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#поддержка
#джозеф байден
#украина
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Писториус назвал главную угрозу для Германии
11 апреля 2024, 07:44

Фото: iStock/bluejayphoto

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил об угрозе остановки перевооружения бундесвера, пишет журнал Spiegel.
Как отметил Писториус, такая угроза может возникнуть, если военный бюджет страны на 2025 год не будет увеличен. Выступая на закрытой встрече с депутатами бундестага от Партии «зеленых», он заявил, что запланированных в следующем году на оборонный бюджет €52 млрд не хватит для дальнейшей модернизации германской армии.

По данным издания, Писториус в ходе предстоящих переговоров по бюджету с главой министерства финансов Кристианом Линднером хочет добиться значительного увеличения бюджета на следующий год.

Незадолго до этого глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург сообщил, что армии ФРГ нужно еще 600 тысяч резервистов для обеспечения безопасности государства от ЧС.

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#германия
#фрг
#оружие
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Суд отказал Трампу в переносе заседаний по делу Дэниелс
11 апреля 2024, 07:15

Фото: сайт Кремля

Апелляционный суд Нью-Йорка снова отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа, пишет Associated Press.
Бывший президент Штатов просил отложить рассмотрение дела о выплате средств порноактрисе Сторми Дэниелс. Адвокаты настаивали, что следует дождаться решения Верховного суда об иммунитете от юридического преследования.

Так, в конце февраля Верховный суд сообщил, что рассмотрит ходатайство защиты Дональда Трампа о пересмотре решения аппеляцинного суда. Он заявлял об отсутствии у экс-президента иммунитета от юридического преследования.

Слушания начнутся 25 апреля.
Представители Трампа требуют отстранить от дела судью Хуана Мерчана и отменить несколько его решений. Защита считает, что судья превысил свои полномочия, отказавшись откладывать заседания до решения Верховного суда.

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