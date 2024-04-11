«Забить болт на санкции»: политолог Мухин о реакции РФ на ограничения Запада

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В Евросоюзе считают решение Суда ЕС снять санкции с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана тревожным прецедентом для оспаривания европейского режима санкций.
Политолог, директор центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Радио 1» объяснил, что ни о каком общем ослаблении санкционной политики речи быть не может.
Так же политолог считает, что наложение и снятие санкций – это бизнес, которым серьезно занимаются в европейских и американских компаниях.
Политолог предположил, что с Михаила Фридмана и Авена будут продолжать снимать деньги за отмену санкций.
Единственным спасением от морального ущерба в результате санкционирования, по мнению собеседника, изменение жизни и бизнеса таким образом, чтобы санкции не имели значения.
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«Фридман и Авен достаточно долго шли к этому моменту. Усилия их юридических департаментов были на это направлены. Они занимались очень серьезной работой в данном направлении и юридической, и имиджевой. Это результат серьезной работы, которую проделали их команды. Персональные санкции вводились не очень продумано, поэтому сейчас крупные собственники, которые заинтересованы в их снятие, имеют теоретическую возможность это сделать, используя те лакуны в законодательстве которые санкционеры допустили», – сказал эксперт.
Так же политолог считает, что наложение и снятие санкций – это бизнес, которым серьезно занимаются в европейских и американских компаниях.
«Наложение и снятие санкций – это серьезный бизнес в ЕС и США. Достаточно посмотреть на пример Олега Дерипаска, который пытался снять американские санкции, но по результату с него сняли очень много денег, а санкции остались. Это бизнес, это общий тренд. Напомню: это незаконно. И инициаторы санкций вовлекают другие страны, другие персоны в свою криминальную деятельность», – прокомментировал специалист.
Политолог предположил, что с Михаила Фридмана и Авена будут продолжать снимать деньги за отмену санкций.
«С Фридмана и Авена будут продолжать снимать деньги за снятие санкций, я не поручусь, что, когда их юридические департаменты сработают тип-топ и санкции будут сняты, через некоторые время их возобновят. Все начнется сначала, сказка про белого бычка, отъем средств у России – один из серьезных бизнесов на западе: то замораживают активы, то изымают финансы», – сказал политолог.
Единственным спасением от морального ущерба в результате санкционирования, по мнению собеседника, изменение жизни и бизнеса таким образом, чтобы санкции не имели значения.
«Единственным спасением является забить болт на все санкции. Тем более, что Россия, Китай, Индия, Иран сейчас активно формируют альтернативную инвестиционную реальность, где эти санкции не актуальны. Как только проект будет завершен, можно будет спокойно райский сад оградить высоким забором и пропустить по нему ток, чтобы в этом райском саду они наслаждались сами и нас не трогали», – заключил Алексей Мухин.
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Анастасия Бондарева