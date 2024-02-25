Союзники раскритиковали США за введение вторичных санкций против России

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Часть союзников США раскритиковала вторичные санкции против России. Об этом сообщает газета Politico.
Отмечается, что вторичные меры были введены Вашингтоном для наказания зарубежных организаций, работавших с российскими компаниями, попавшими под санкции.
Так, в декабре 2022 года указом президента США Джо Байдена иностранные банки, которые сотрудничали с российским военно-промышленным комплексом, лишились доступа к американской финансовой системе.
Однако введение таких вторичных санкций не нашло поддержки у партнёров США, поскольку это наносит удары по третьим сторонам, не подпадающим под санкционные ограничения. Союзники утверждают, что это превышение полномочий Вашингтона.
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Так, в декабре 2022 года указом президента США Джо Байдена иностранные банки, которые сотрудничали с российским военно-промышленным комплексом, лишились доступа к американской финансовой системе.
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Анастасия Чинкова