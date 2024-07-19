«Коты обижаются»: Россельхоз объяснил снижение импорта зарубежных кормов для домашних животных

Фото: IStock/Ridofranz
Поставки в Россию импортных кормов для домашних животных за первое полугодие 2024 года заметно снизились. Объем импорта с начала года и до 12 июля составил 28,4 тыс. т — это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В ведомстве разъяснили, что на большую часть продукции были введены ограничения ввиду их несоответствия заявленному качеству. Например, из этикетки корма выходит, что в его составе присутствует утка, но исследование ДНК показывает, что ее там нет.
Он добавил, что, кроме того, в России достаточно отечественных производителей качественных кормов для животных.
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«Наши коты обижаются», — объясняет Данкверт.
Он добавил, что, кроме того, в России достаточно отечественных производителей качественных кормов для животных.
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Олег Дикий