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Инвестор Ходченков спрогнозировал рост цен на аренду квартир в России

17 июля 2024, 19:43
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Основатель международного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков заявил, что к осени стоимость аренды квартир в России может вырасти на 5-10%.


«Сентябрь традиционно приводит к увеличению спроса ориентировочно на 15-20%, так как начинается учебный год и идёт приток студентов. В августе же в российских курортных зонах и в Москве арендные ставки, вероятно, будут расти из-за туристов и студентов. Однако в целом увеличение предложений на рынке аренды может привести также и к снижению цен», — пояснил в беседе с Газета.ру Ходченков.

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в России могут вырасти цены в отелях из-за нового туристического налога.

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#недвижимость
Химик Дорохов заявил об опасности освежителей воздуха
17 июля 2024, 19:34

Фото: iStock/AndreyPopov

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что освежители воздуха могут быть опасны для здоровья.
Так, по его словам, химические вещества в аэрозолях могут вызывать астму, аллергии, головные боли, раздражение дыхательных путей.

«Некоторые составляющие аэрозолей, такие как фталаты, могут негативно влиять на гормональную систему. Эти вещества являются эндокринными разрушителями, влияющими на гормональный баланс, что опасно для репродуктивной системы и общего состояния организма», — добавил в беседе с Газета.ру Дорохов.

Вместо них, считает специалист, можно использовать сухие смеси из трав и специй, а также растения в качестве «очистителей» воздуха.

Ранее учёный-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семенова заявила, что некоторые аптечные БАДы усваиваются только при употреблении их в масляной форме.

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ИИ выявил в подмосковных дворах с начала лета более 600 вандальных надписей
17 июля 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Искусственный интеллект помог выявить во дворах Подмосковья с начала июля более 600 вандальных надписей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что граффити и рисунки, сделанные уличными художниками без согласования с администрацией города, считаются незаконными. Такие работы нарушают внешний вид территорий и фасадов зданий, а не украшают их.
«Только за прошедшие недели июля благодаря камерам системы «Безопасный регион» выявлено 660 случаев незаконного нанесения граффити в Московской области. Все нарушения переданы балансодержателям для немедленного устранения с помощью моющих средств или краски подходящего цвета», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В министерстве напомнили, что незаконные граффити караются штрафом, максимальная сумма которого составляет 30 тыс. рублей.

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Подмосковные ветеринары рассказали, как обезопасить питомцев на даче
17 июля 2024, 18:51

Фото: iStock / Ekaterina Gorokhova

Несмотря на кажущуюся безопасность природной среды, на даче домашних животных может поджидать множество опасностей. Об этом предупредили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. Специалисты рассказали, как подготовить питомца к поездке на дачу.
«Прежде всего нужно исключить доступ животных к опасным растениям. Луковичные, лютиковые, рододендроны, клещевина могут вызвать у питомцев отравление. Их лучше пересадить в недоступное место. Кроме того, нужно быть осторожнее с использованием удобрений, пестицидов и других химикатов на участке, хранить их в недоступном для животных месте», – отметили в министерстве.
Для активных собак особенно важно избегать глубоких ям и колодцев, обращать внимание на стройматериалы, которые могут нанести травму. Важно также вакцинировать питомцев от опасных заболеваний, чтобы защитить от последствий возможной встречи с дикими животными.

В случае отравления или получения травмы животному необходима срочная медицинская помощь. В министерстве настоятельно рекомендуют не пытаться лечить питомца самостоятельно, а обратиться к ветеринару.

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Kyodo: В Японии два года продавали лосось из России под видом продукции Хоккайдо
17 июля 2024, 18:50

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Японии почти два года продавали лосось из России под видом местной продукции с острова Хоккайдо. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo пишет ТАСС. С января 2022 года по ноябрь 2023 компания успела продать почти 8000 упаковок рыбы, говорится в сообщении.
По данным агентства, российским лососем торговала компания Yamanaka, которая управляет сетью супермаркетов в регионе Токай. Нарушения выявило местное управление по сельскому хозяйству в четырех магазинах.

Сообщается, что компании предписали срочно сменить маркировку, а сама фирма принесла извинения потребителям, объяснив, что причиной всему стало недостаточная осведомленность магазинов о смене поставщиков рыбы с японских на российских. В Японии временами местные продукты ценятся покупателями больше, чем импортные, и потому могут стоить дороже, указано в статье.

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#япония
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#рыба
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Насосные станции в ЖК «Белые Росы» в Котельниках достроят к середине сентября
17 июля 2024, 18:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Строительство блочно-модульной канализационной и ливневой насосных станций в ЖК «Белые Росы» в Котельниках планируется завершить к 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Строительство ведётся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». На данный момент построен приёмный резервуар канализационной насосной станции. Необходимый объём для этого ЖК, включая четыре многоквартирных дома и детсад, составляет 600 кубометров в сутки», – уточнили в администрации.
Уже установлен стеклопластиковый резервуар с задвижкой. Планируется монтаж второго стеклопластикого резервуара с насосным оборудованием. Позже канализационную насосную станцию оснастят системой автоматики и устройством наземного павильона.

Существующая ливневая насосная станция представляет собой заглублённый «стакан» без павильона, насосного оборудования, электроснабжения и автоматики. Предполагается установить новое насосное оборудование, станцию автоматического управления и надземный павильон.

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#строительство
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#подмосковье
#московская область
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«Станции утешения» и «Салон Китти»: как проститутки на госслужбе обслуживали Третий рейх
17 июля 2024, 18:06

Фото: iStock/Artsiom Malashenko

В гитлеровской Германии порядок и собранность присутствовали во всех сферах жизни. Не обошли они и проституцию — вермахтовские «Дома терпимости» были организованы государством для обеспечения приятного досуга у военных. Все работницы состояли на госслужбе, получали зарплату и другие социальные гарантии от государства.
Подробнее о расцвете организованной проституции во времена нацистской Германии расскажет редакция «Радио 1».

Как Третий рейх легализовал проституцию


После вторжения в Польшу немецкие солдаты начали терять боевой дух. Не долго думая, власти Германии приняли решение организовать легальные «Дома терпимости», в которых могли бы развлечься и сбросить напряжение военнослужащие. К тому же, гомосексуализм, который несомненно расцвёл бы среди активных молодых мужчин, жестоко порицался среди нацистов.

Фото: iStock/jarino47

Немецкое правительство издало официальный указ, в котором поручалось создать бордели для военных и установить правила их посещения. «Дома терпимости» подразделялись по рангам: на офицерские, на фельдфебельские, на унтер-офицерские и на солдатские. Летчикам, например, предлагали благородно одетых дам. А у солдат были худшие условиях обслуживания.

Кто работал в борделях для немецких солдат


Разумеется, озабоченные идеей о чистоте крови немцы не могли позволить, чтобы защитники страны занимались сексом с женщинами не арийской внешности. Именно поэтому в начале становления официальных «Домов терпимости» на работу в них набирали только немок. Однако позже, когда эта сфера начала бешено разрастаться (появились и бордели на колёсах, которые сопровождали солдат в сражениях), в немецкие бордели также стали принимать голландок, француженок, датчанок, шведок и бельгиек. После 1941 года девушки из Прибалтики и Советского Союза находились в полевых и тыловых домах. Только евреек и цыганок запрещено было набирать в «Станции утешения».

В месяц «дорогие» проститутки, которые встречались с офицерами-лётчиками, могли обслуживать только до 20 клиентов. Те же девушки, которые удовлетворяли потребности рядовых солдат, проходили через 500-600 мужчин за один месяц. Простыни менять требовалось только после каждого 10 клиента.

Эпидемия сифилиса в немецкой армии


Несмотря на то, что немецкие «Дома терпимости» были официальными и все их работницы проходили тщательные обследования, венерические заболевания в них были далеко не редким случаем. Так, немецкие войска накрыла эпидемия сифилиса — заражён был каждый девятый солдат.

Фото: iStock/bruev

«Задача всей немецкой нации — побороть сифилис, еврейскую болезнь», — писал Адольф Гитлер в книге «Mein Kampf».

Хоть правительство и создало для своих солдат все условия для весёлого досуга, солдаты всё же не чурались и нередких в те времени изнасилований женщин, проживавших на захваченных территориях. Известны случаи, когда военные жестоко казнили тех женщин, которые, как они считали, заразили их венерической болезнью.

Шпионки в «Домах терпимости»


Как мы уже писали ранее — все сотрудницы немецких борделей являлись государственными служащими. Известно, что некоторые работницы были завербованы в службу безопасности и гестапо. Таким образом власти использовали проституток для выявления ненадёжных и болтливых подчинённых: у пьяных и довольных мужчин развязывались языки, а жрицы любви лишь услужливо слушали их, передавая полученную информацию руководству.

Бордели в немецких концлагерях


К 1942 году рейхсфюрер СС Гиммлер озаботился повышением производительности труда рабов в концлагерях. И он решил ввести в лагерях «дома терпимости», чтобы дать «прилежно трудящимся заключенным возможность посетить бордель и насладиться обществом женщины». По его мнению, после подобного «поощрения» производительность труда заключённых должны были возрасти в разы.

По большей части проституток в такие места набирали из женских концлагерей. Чаще всего ими становились немки из низших слоёв общества. Еврейкам работать даже в этих «Домах терпимости» было запрещено, так же и еврейским заключённым не разрешалось иметь досуг такого рода.

Фото: iStock/Oliver Chan

Сотрудницам борделей обещали хорошее питание и освобождение после полугода работы. На деле же из «Дома терпимости» их отправляли назад в концлагеря.

«Салон Китти» для нацистской верхушки


В Германии был и один бордель для высшего света. «Салон Китти» был открыт в 1939 году для важных иностранных гостей, однако частыми гостями там были и представители немецкой элиты.

Фото: РИА Новости

Учитывая специфику службы, под эгидой которой создавался салон Китти, не приходится удивляться, что бордель был нашпигован прослушивающей техникой. Подбор персонала осуществлялся строго. Хозяева борделя лично отобрали 20 женщин, которые должны были интеллигентно выглядеть, знать несколько иностранных языков, быть убежденными нацистками и обладать ярко выраженными склонностями к нимфомании. После этого они прошли обучение шпионажу. Фактически в салоне Китти проверяли, насколько высшие функционеры верны режиму и идеям национал-социализма.

В 1942 году в дом, где находился салон Китти, попала авиабомба, и он был закрыт службой безопасности СС.

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#германия
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Кинолог Фокин предложил решение проблемы купания питомцев на общественных пляжах
Кинолог Фокин предложил разделить зоны отдыхающих на пляже
17 июля 2024, 18:03

Фото: iStock/Andreinanc

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин высказал мнение о том, что отдыхать на общественном пляже с домашними питомцами и купаться с ними в одном водоёме абсолютно нормально.
Однако, считает эксперт для того, чтобы не создавать конфликтов на почве нахождения животных с людьми на пляже, необходимо разделить зоны пребывания для людей с питомцами и без них.

«При пляже надо выделить место, где можно отдыхать с животными. Отделить такую контрольную зону, около 50 м, где люди смогут отдыхать вместе с животными. И тогда вопрос будет решён. Только это надо узаконить», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Фокин.

А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, как защититься от курортных «разводов» «продавцов» фото с животными. Специалист отметил, что такие люди пользуются расслабленным состоянием туристов и, предлагая якобы бесплатное фото с интересным зверьком, выманивают из людей деньги.

«Надо понимать, что здесь даже услуги нет. Это те же самые уличные наперсточники. Это как в Египте – залезть на верблюда можно бесплатно, а слезть с него стоит 10 долларов. Поэтому нужно помнить, что если кто-то на местах общего пользования, на курорте, предлагает вам какой-то перформанс, то совершенно понятно, что это не бесплатно», — предупредил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о том, что жара в регионе может вызвать появление диких животных у водоёмов в местах отдыха граждан.

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#жара
#юрист
#люди
#животные
#пляжи
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«Одному всё, другому — ничего»: Как обойти условия брачного договора
Адвокат Салкин: брачный договор может оспорить как супруг, так и его кредитор
17 июля 2024, 17:48

Фото: istock/kieferpix

За последние десять лет россияне стали реже жениться, при этом процент разводов стал очень высоким. Зачастую этот процесс сложен: суды, конфликты, раздел имущества. Многие, чтобы избежать подобных трудностей, заключают брачный договор, однако все равно не до конца знают свои настоящие права.
Член Адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что брачные договоры заключаются в основном людьми, у которых до брака уже было какое-то нажитое имущество, и они хотят дополнительно гарантированно его закрепить, чтобы избежать судебных споров.

Адвокат обратил внимание, что нельзя путать брачные договоры в России с любыми другими, потому что есть множество нюансов, которые не совпадают.

«В брачном договоре в России нельзя указать никакие обстоятельства. Это мы из американских фильмов взяли. У нас в брачном договоре предусматривается только вопрос владения имуществом, например, что на кого оформлено остается его личным имуществом, либо, что будет общим имуществом, а что личным. Только в таком формате», — сказал эксперт.

Он добавил, что если брачный договор заключен до регистрации брака, то расторгнуть или обжаловать его сложно, потому что на момент брака никакое имущество не делилось. А вот в других случаях обжаловать можно.

«Теоретически есть такой пункт, что если в брачном договоре все одному, а другому ничего, то за это можно попытаться зацепиться, но практика неоднозначная и слабо работающая. Если вы в процессе брака нажили квартиру, машину, дом и сделали отступление 50/50, то его может оспорить как сама сторона (один из супругов), так и кто-то из его кредиторов. Например, вы все переписали на жену, а должны банкам. Банки могут такой брачный договор оспорить, если вы не возвращаете долг. Это все в суде решается», — объяснил адвокат.

По его словам, в настоящее время нотариус, неся ответственность, подписывает «брачные документы» только тогда, когда проверит, не находятся ли люди под действием банкротства, дееспособны ли, не пытаются ли имущество спрятать.

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Подмосковные ветеринары спасли дикую пустельгу с перебитым крылом
17 июля 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Дикую птицу с повреждённым крылом принёс на ветеринарную станцию по округам Домодедово и Подольск неравнодушный местный житель, он рассказал, что заметил раненую птицу во время лесной прогулки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Специалисты областной государственной ветслужбы определили, что их пациентка — хищница пустельга из рода соколов. В дикой природе с такой травмой крыла она бы погибла, так как утратила возможность летать», — говорится в сообщении.
Птице сразу начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии и проходит лечение. Когда крыло полностью заживёт, пустельгу отпустят на волю.

По всем вопросам, связанным с работой подмосковных ветеринарных станций, можно обратиться в единый контакт-центр, звонки принимаются по телефону: 8-495-668-01-25 каждый день с девяти утра до девяти вечера.

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#птица
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#подмосковье
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