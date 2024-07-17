Инвестор Ходченков спрогнозировал рост цен на аренду квартир в России

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Основатель международного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков заявил, что к осени стоимость аренды квартир в России может вырасти на 5-10%.
«Сентябрь традиционно приводит к увеличению спроса ориентировочно на 15-20%, так как начинается учебный год и идёт приток студентов. В августе же в российских курортных зонах и в Москве арендные ставки, вероятно, будут расти из-за туристов и студентов. Однако в целом увеличение предложений на рынке аренды может привести также и к снижению цен», — пояснил в беседе с Газета.ру Ходченков.
Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в России могут вырасти цены в отелях из-за нового туристического налога.
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