Масштабное повышение пенсий ждет россиян в 2025 году

19 июля православная церковь отмечает день памяти Сысоя Великого. В народе этот день называют Сысой Погребник, а также Сысой и Еремей.

История

Святой Сисой, копт по происхождению, родился в V веке в Египте. Он жил в пещере, где ранее обитал святой Антоний Великий. За время своего пребывания в этой пещере Сисой достиг духовной чистоты, и Господь наделил его даром чудотворения.





Сисой верил в милосердие Бога и учил своих учеников смирению. Он утверждал, что искреннее покаяние человека принимается Богом в течение трёх дней.





Этот удивительный человек был очень строг и требователен к себе, но в то же время милостив и доброжелателен к окружающим. Он всех принимал с любовью. Ученики оставались с ним до конца его жизни. Сисой скончался в 429 году.





Когда его провожали в Царство Небесное, молодые люди увидели, как просияло лицо Сисоя. Им стало интересно, что он увидел. Сисой увидел ангелов, которые пришли за его душой. Он попросил дать ему немного времени на покаяние, но его ученики возразили и сказали, что старичку не нужно каяться, ведь он и так вёл безгрешный образ жизни.





«Поистине, я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего», — ответил Сисой, и лицо его просияло ещё больше. Затем он успел сказать, что видит самого Создателя, и в этот момент его душа покинула земной мир.





Преподобный Силуан Афонский писал, что праведник был обычным человеком: он работал руками и ногами ходил по земле, но отличался духом. Сисой всегда верил в Бога и ни на мгновение не забывал о Нём. За это Господь подарил своим святым Царство Небесное.



Традиции на Сысоев день

Праздник в честь святого Сисоя Великого называют Сысоев день. В народе святого считают покровителем земледелия. В его день часто бывает сильная роса, которая, по поверьям, даёт силы и здоровье птицам, зверям и людям.





В старину крестьяне молились своему покровителю, чтобы урожай был хорошим. В этот день православные старались встать пораньше и пройтись босиком по росе.





Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

У крестьян была особая неделя, которая приходилась на этот праздник. Даже сегодня можно придерживаться такого расписания.





В понедельник удаляли дикую поросль на деревьях, собирали спелые плоды некоторых деревьев и сажали то, что не успели посадить за лето. Во вторник запрещалось рыхлить почву, полоть и пересаживать растения. Зато можно было собирать лекарственные травы и готовить их к зиме.





Среду посвящали ягодам. Их собирали и обрабатывали. Четверг ничем не отличался от других дней. В пятницу заготавливали удобрения на следующий год. В субботу удаляли с кустарников и деревьев сухую листву. В воскресенье — пропалывали сорняки и косили траву.



Что можно делать 19 июля





В Сысоев день особенно важно было отдохнуть и набраться сил перед напряжённой работой в поле и на огороде. Согласно поверьям, роса могла придать человеку здоровье, бодрость и выносливость. Девушки умывались росой, чтобы быть красивыми.





В народе 19 июля было принято чистить погреба и готовить их к первому урожаю. Дом всегда считался особым местом. Люди верили, что в избе живут не только добрые, но и злые духи. В Сысоев день в погреб мог входить только хозяин дома, потому что злой дух подполяник мог сильно напугать остальных членов семьи. По поверьям, он живёт в погребе или подполе и никуда оттуда не выходит.





Кроме того, в Сысоев день было принято собирать чёрную смородину. Она обладает многими полезными свойствами, поэтому её можно смело использовать в лечебных целях.





Фото: istockphoto / Valeriy_G

Что нельзя делать в Сысоев день

19 июля, в день памяти святого Сисоя, мужчины проводили уборку в доме. Это было нужно, чтобы защитить семью от встречи с подполяником — духом, обитающим в подполье. В этот день женщинам запрещалось убираться, стирать и заниматься другими домашними делами.





Не рекомендовалось смотреть на отражение солнечных лучей в воде, так как раньше это считалось опасным и могло лишить человека любви на всю жизнь. Также девушки 19 июля старались не смотреть в зеркала, так как злой дух мог забрать их красоту и молодость.





Ночью нельзя оставлять окна незакрытыми занавесками, потому что лунный свет, проникнув в дом, заберёт всю силу и красоту у жителей. Поэтому наши предки пытались спрятать комнату со спящими людьми от воздействия небесного светила. Верили, что если не сделать этого, то в семье начнутся неурядицы и скандалы.





Не стоит заниматься домашними заготовками: всё, что сделано 19 июля, окажется неудачным, невкусным или быстро испортится.

Фото: istockphoto / Motortion





Матерям в Сысоев день нельзя было обижать своих дочерей и думать о них плохо. Считалось, что после этого у обиженных или нелюбимых дочек может сложиться несчастливая судьба: брак расстроится, муж уйдёт к другой, дети начнут болеть.





Сысоев день не любит спешки. Всё, что делается в это время, требует вдумчивого, постепенного и скрупулёзного подхода. «Поспешишь – людей насмешишь» – настоящий лозунг 19 июля.





Не рекомендуется в эту дату охотиться, так как лесные духи в Сысоев день считались очень злыми, и встреча с ними не сулит добра. Однако рыболовством заниматься разрешалось.

Приметы





Если утром над землёй поднимается пар, то скоро начнутся дожди.



Пойдет дождь, если Луна зеленого оттенка, а если спутник земли больше обычного и окружен туманом — это верная примета, что скоро наступят холода.



По народным приметам, осень и зима будут ранними, если в Сысоев день на деревьях появились желтые листья.



Осень ожидается дождливая, если 19 июля пойдет дождь, а если урожай малины богатый — это примета, что зима предстоит холодная.



Если утки и гуси хлопают крыльями, значит, в ближайшие дни погода будет комфортной и тёплой.







Фото: istockphoto / elenachaykina

Если в Сысоев день на деревьях появляются жёлтые листья, то, согласно народным приметам, это предвещает раннюю осень и зиму.





Если 19 июля пойдёт дождь, то осень будет дождливой. А если урожай малины окажется богатым, то это может быть признаком холодной зимы.



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