Масштабное повышение пенсий ждет россиян в 2025 году

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В 2025 году страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды, сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в разговоре с РИА Новости.
«С 1 февраля 2025 года на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля», — заявила она.Она добавила, что пенсии работающих пенсионеров в 2025 году будут индексироваться по таким же правилам, что и для неработающих. Главное условие — чтобы процент индексации был не ниже роста инфляции за предыдущий год. По первой индексации 1 февраля можно будет точно оценить реальное значение инфляции за 2024 год. С 1 апреля также будут индексироваться социальные пенсии, отметила депутат.
Помимо этого, в 2025 году дополнительно будет увеличена выплата работающим пенсионерам до уровня пенсионных коэффициентов, который был достигнут за предыдущий год работы, уточнила Бессараб.
Ранее экономист назвала категорию россиян с самой маленькой пенсией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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