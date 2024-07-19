Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Остался месяц: Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин

Остался месяц: Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин

Экономист Переславский: в августе может заметно подорожать бензин на АЗС
19 июля 2024, 02:50
Фото: istock / kckate16

Фото: istock / kckate16

Российски власти проводят оценку целесообразности продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года. Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский в беседе с «Прайм» рассказал, как это кажется на ценах на АЗС.
Эксперт напомнил, что в настоящее время действует временный запрет на экспорт бензина до 1 августа. Нехватки горючего в регионах нет, но цены в оптовом звене достигли максимума с октября 2023 года. Это произошло из-за увеличения экспорта — цены за границей выше российских в два раза, поэтому производителям это выгодно.

Помимо этого, стоимость бензина толкает вверх начало уборочной кампании, плановые ремонты НПЗ и повреждения инфраструктуры из-за атак БПЛА. Следовательно, цены на заправках тоже начали расти, но пока в рамках инфляции.



Ускорение роста цен может произойти примерно через месяц, поэтому время на принятие решения о продлении запрета есть, а после стабилизации экспорт могут возобновить, подытожил Переславский.

Читайте также:

Российская компания Ladoga приобрела завод по производству виски

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал ослабление рубля

В Подмосковье построят два центра для хранения и реализации куриных яиц

#эксперт
#азс
#экспорт
#бпла
#запрет
#цены
Подмосковье вышло в лидеры по числу производителей органической продукции
18 июля 2024, 21:40

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область по итогам первого полугодия вошла в тройку регионов-лидеров по числу сертифицированных производителей органической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Рейтинг представило Роскачество. Речь идёт об экологически чистых сельскохозяйственных товарах, сырье и продовольствии, изготовленных без применения синтетических добавок.
«Развитие рынка органической продукции – важная задача агропромышленного комплекса. 11 подмосковных предприятий развивают это направление и выпускают продукцию мясного и молочного направления, растениеводства, а также кофе. В целях популяризации этой области ведётся работа с товаропроизводителями», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
В числе подобных производителей в министерстве назвали многопрофильные хозяйства Ферма М2 «Шульгино», ЗАО «ЭКО-ферма «Рябинки», ЗАО «ПР «Васильевское», ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества» ООО «Коломенская ягода» и другие.

Читайте также:

Компания из Котельников повысит производительность труда на 16%, присоединившись к нацпроекту

На заводе крупнопанельного домостроения в Кашире создадут 300 рабочих мест

В Воскресенске запустят производство запчастей для машиностроения
#сергей двойных
#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#продукция
#производство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Компания из Котельников повысит производительность труда на 16%, присоединившись к нацпроекту
Предприятие из Котельников повысит производительность труда на 16%
18 июля 2024, 18:49

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работающая в Котельниках компания «АКТИО РУС» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания более 20 лет поставляет строительную технику и комплектующие. Благодаря реализации нацпроекта на предприятии планируют сократить время выполнения процессов на 30%, уменьшить незавершённое производство на 25% и повысить производительность труда сотрудников на 16%», – уточнили в министерстве.
Отмечается, что рабочая группа предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций региона проведёт диагностику производственных процессов и оптимизирует их без дополнительных затрат. В министерстве напомнили, что о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале ведомства.

Читайте также:

На заводе крупнопанельного домостроения в Кашине создадут 300 рабочих мест

В Воскресенске запустят производство запчастей для машиностроения

В Подмосковье построят два центра для хранения и реализации куриных яиц
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#котельники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На заводе крупнопанельного домостроения в Кашине создадут 300 рабочих мест
18 июля 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод крупнопанельного домостроения возводит на территории особой экономической зоны «Кашира» компания «Префабрика АГ», на предприятии будет создано 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На заводе будут выпускать домокомплекты из тяжелого и легкого бетона. Производственная мощность будущего завода составит около 240 тысяч квадратных метров в год. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2025 года», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Площадь главного корпуса завода составит около 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, в рамках реализации проекта планируется построить складские, технические и административные помещения общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров.

Читайте также:

В Воскресенске запустят производство запчастей для машиностроения

В Подмосковье построят два центра для хранения и реализации куриных яиц

Тепличный комплекс «Подмосковье» выкупил 130 га земли в Воскресенске
#кашира
#рабочие места
#строительство
#производство
#мининвест мо
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Один из крупнейших производителей шампиньонов в России может быть признан банкротом
«Ъ»: Национальная грибная компания «Кашира» столкнулась с угрозой банкротства
18 июля 2024, 11:52

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Национальная грибная компания «Кашира» столкнулась с угрозой банкротства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что с заявлением о банкротстве «Каширы» в арбитражный суд намерен обратиться Райффайзенбанк. У финансовой организации в залоге находятся 100% долей в компании и ее здание площадью 1,1 тыс. квадратных метров. Согласно информации Российского аукционного дома, долг предприятия оценивается в 1,47 млрд. рублей.

Руководитель проектов компании «ЮрТехКонсалт» Анастасия Лысенко пояснила, что «Кашира» может погасить долг или попробовать договориться о его реструктуризации.

Напомним, грибная компания «Кашира» входит в топ-12 крупнейших производителей грибов и осуществляет свою деятельность в Подмосковье с 2007 года.

Ранее сообщалось, что компания «Торговая галерея», владеющая галереей «Модный сезон» на «Охотном ряду», решила подать на банкротство.

Читайте также:

Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем решил подать на банкротство

Банк России назвал подложное банкротство СПБ Биржи близким к преступлению

Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley
#суд
#кашира
#банкротство
#компании
#здание
#производители
#грибы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воскресенске запустят производство запчастей для машиностроения
18 июля 2024, 10:33

Фото: iStock/AntonMatveev

Производство запчастей для машиностроения запустит в Воскресенске компания «Сеал», участок для реализации проекта инвестору предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в новое производство составит 59 миллионов рублей, запустить завод планируется в 2026 году. На первом этапе предприятие будет выпускать 24 наименования импортозамещающих запчастей», — сказала глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Она также сообщила, что благодаря новому производству в Воскресенке появится ещё около 20 рабочих мест.

В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что инвестору предоставили в аренду на льготных условиях участок площадью 6,4 га. Там построят производственное здание, склад и административный корпус.

Читайте также:

В Подмосковье построят два центра для хранения и реализации куриных яиц

Тепличный комплекс «Подмосковье» выкупил 130 га земли в Воскресенске

Нацпроект позволит протвинской компании повысить производительность труда
#воскресенск
#производство
#земля за 1 рубль
#импортозамещение
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#минимущества
#наталья адигамова
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РБК: Банки начали повышать ставки по дополнитиельной льготной ипотеке
18 июля 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Evkaz

Российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что при выявлении «лишней» льготной ипотеки банк имеет полное право увеличить ставку по одной из них в соответствии с условиями и ограничениями ипотечных программ с господдержкой.

Однако отмечается, что такие случаи единичны, поскольку всех клиентов заранее предупреждают о повышении ставки по дополнительной льготной ипотеке. Правило «одна ипотека в одни руки» нарушается 0,1% клиентов.

Специалисты предлагают внимательно изучить условия ипотечных программ перед их оформлением, чтобы избежать неприятных сюрпризов и расходов.

Ранее сообщалось, что семейная ипотека продлена до 2030 года. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. В рамках программы семьи с детьми до шести лет и семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, могут получить кредит под 6% годовых.

Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Московской области с начала года выдали 17 тыс. кредитов по семейной ипотеке

Минфин: семейную ипотеку со ставкой 6% продлили до 2030 года

Вырастут пенсии, подорожают ЖКУ, водка и загранпаспорт: что изменится для россиян с 1 июля
#банк
#владимир путин
#президент
#радио
#ипотека
#семьи
#кредит
#специалисты
#семьи с детьми
#семейная ипотека
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кабмин обсудит внесение изменений в федеральный закон о деятельности банков
18 июля 2024, 00:46

Фото: istock / ultramarine5

Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина на заседании 18 июля рассмотрит вопрос о внесении изменений в федеральный закон о банковской деятельности. Об этом сказано в пресс-релизе кабмина.
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», — сказано в сообщении.
На заседании, в частности, обсудят законопроект, который устанавливает правовые основы открытия в РФ филиалов иностранных банков, не связанных с недружественными странами.

Ранее Цетробанк разъяснил, в каких случаях банки будут блокировать переводы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Российская компания Ladoga приобрела завод по производству виски

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал ослабление рубля

В Подмосковье построят два центра для хранения и реализации куриных яиц
#правительство
#закон
#законопроект
#поправки
#рф
#банки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инвестстратег Бахтин спрогнозировал ослабление рубля
17 июля 2024, 19:51

Фото: iStock/Lyudmila Solovyeva

Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал ослабление рубля в августе.
По его словам, доллар в следующем месяце может подняться выше 90 рублей, евро подберётся ближе к 99 рублям.

«Импорт будет бодро восстанавливаться за счёт политических усилий российских властей. Санкции при этом увеличат издержки на его оплату, и спрос на валюту вырастет. При этом меры господдержки курса могут продолжить сокращаться. К примеру, могут быть еще раз снижены или вовсе отменены пороги репатриации и продажи экспортной выручки», — отметил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко заявлял, что санкции приведут к падению традиционных глобальных институтов — например, торговли с помощью доллара США.

Читайте также:

В США сделали неутешительный прогноз относительно будущего доллара

Российский миллиардер предрек конец доллара как мировой валюты

Бизнесмен призвал обменивать доллары из-за экономического краха США
#сша
#доллар
#евро
#санкции
#прогноз
#спрос
#импорт
#рубль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поднял вопрос внедрения цифрового рубля
17 июля 2024, 17:41

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам, о чём сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Сегодня у президента был относительно спокойный день, и он работал в Ново-Огарёво.На совещании присутствовали представители руководства администрации президента, правительства и экономического блока», — рассказал Дмитрий Песков.

Среди участников были премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, министр цифрового развития Максут Шадаев и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

В ходе совещания президент обсудил использование цифрового рубля. По его словам, на 1 июля 2024 года было совершено более 34 тысяч операций с использованием этой формы национальной валюты.

Путин отметил, что платформа, на которой проводились операции, показала свою работоспособность в рамках пилотного проекта, и теперь можно перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику страны.

Читайте также:

Нацпроект позволит протвинской компании повысить производительность труда

Новак рассказал об объеме инвестиций в Северный Кавказ

Силуанов: Смягчение требований по продаже валютной выручки не связано с курсом
#президент
#платформа
#страны
#министр
#дмитрий песков
#операции
#путин
#экономика
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф