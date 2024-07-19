Остался месяц: Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин

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Российски власти проводят оценку целесообразности продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года. Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский в беседе с «Прайм» рассказал, как это кажется на ценах на АЗС.
Эксперт напомнил, что в настоящее время действует временный запрет на экспорт бензина до 1 августа. Нехватки горючего в регионах нет, но цены в оптовом звене достигли максимума с октября 2023 года. Это произошло из-за увеличения экспорта — цены за границей выше российских в два раза, поэтому производителям это выгодно.
Помимо этого, стоимость бензина толкает вверх начало уборочной кампании, плановые ремонты НПЗ и повреждения инфраструктуры из-за атак БПЛА. Следовательно, цены на заправках тоже начали расти, но пока в рамках инфляции.
Ускорение роста цен может произойти примерно через месяц, поэтому время на принятие решения о продлении запрета есть, а после стабилизации экспорт могут возобновить, подытожил Переславский.
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Помимо этого, стоимость бензина толкает вверх начало уборочной кампании, плановые ремонты НПЗ и повреждения инфраструктуры из-за атак БПЛА. Следовательно, цены на заправках тоже начали расти, но пока в рамках инфляции.
Ускорение роста цен может произойти примерно через месяц, поэтому время на принятие решения о продлении запрета есть, а после стабилизации экспорт могут возобновить, подытожил Переславский.
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Алина Юрчак