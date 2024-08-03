Кредитный рейтинг Украины понизили до уровня «выборочный дефолт»

Фото: iStock/Silent_GOS
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD, что означающего «выборочный дефолт». Об этом решении S&P сообщило в пресс-релизе.
Причиной такого решения стали неоплаченные купоны евробондов Украины 2026 года. Агентство также отметил негативное влияние нового закона, который позволяет правительству Украины приостанавливать выплаты по внешним займам.
Неделю назад Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «CC» до «C». Fitch исходит из того, что Киев не будет погашать внешние долги, включая процентные выплаты по евробондам с погашением в 2026 году. Агентство считает, что в Украине начался процесс, похожий на дефолт.
Читайте также:
В Эстонии оправдались за направление средств фонда ЕС на развлечения
Минфин России предупредил страны G20 о системном долговом кризисе в мире
ЦБ с Минфином обсуждают создание платежной системы стран-участниц БРИКС
Александр Климов