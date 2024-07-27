Минфин России предупредил страны G20 о системном долговом кризисе в мире

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Замминистра финансов России Иван Чебесков в ходе заседания глав Минфинов и ЦБ стран G20, которое прошло в Бразилии 25-26 июля, заявил об ухудшении ситуации с растущим госдолгом в мире. Российская сторона призвала разработать совместные действия для исключения долгового кризиса.
«Большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития», — приводятся слова Чебескова на сайте российского Минфина.Замминистра финансов России отметил необходимость комплексных решений для недопущения системного долгового кризиса.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии этого года оказался максимальным за последние шестнадцать лет.
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