В Эстонии оправдались за направление средств фонда ЕС на развлечения

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев
В эстонском Минфине оправдались за направление денег из фонда Евросоюза, выделенных на помощь пострадавшим от перехода к нейтральности климата территориям, на мастер-классы по сауне, чемпионаты по диск-гольфу и центр по метанию топоров. Как сообщает ERR, было выделено 340 миллионов евро.
«Заявка на поддержку может быть подана в рамках открытого этапа, то есть каждый, у кого есть идея, отвечающая условиям гранта, может подать заявку в отдел реализации на поддержку проекта», — прокомментировала представитель эстонского Минфина Ирина Сацута.
Изначально средства должны были быть потрачены на отход от сланцевой промышленности, а именно, постройку магнитного завода.
Читайте также:
Минфин России предупредил страны G20 о системном долговом кризисе в мире
ЦБ с Минфином обсуждают создание платежной системы стран-участниц БРИКС
Центробанк представил новую систему расчета курса доллара и евро после санкций
Никита Кротов