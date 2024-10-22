Кремль: более 96% расчетов между Россией и Ираном проходят в нацвалютах

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Более 96% взаимных расчетов между Россией и Ираном осуществляются в национальных валютах, а объем двусторонней торговли в 2024 году вырос на 12,4%.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля накануне встречи лидеров двух стран на саммите БРИКС в Казани.
Россия и Иран также активно сотрудничают в сферах транспорта и энергетики. Продолжается эксплуатация первого энергоблока АЭС «Бушер» и строительство новых энергоблоков. Развивается международный транспортный коридор «Север — Юг», а также подписано соглашение о предоставлении российского экспортного кредита для строительства железной дороги Решт — Астара в Иране.
Саммит БРИКС, который стартует 22 октября в Казани, соберет лидеров стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о желании не менее 30 стран присоединиться к БРИКС, однако помощник президента Юрий Ушаков отметил, что организация не сможет одновременно принять столь большое количество новых членов без риска снижения своей эффективности.
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«Руководство обеих стран уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономических связей. Объем взаимной торговли в 2023 году составил более 4 млрд долларов, несмотря на некоторое снижение. В 2024 году фиксируется рост на 12,4% за период с января по август. Доля национальных валют в расчетах между странами превышает 96%», — говорится в заявлении, передает ТАСС.
Россия и Иран также активно сотрудничают в сферах транспорта и энергетики. Продолжается эксплуатация первого энергоблока АЭС «Бушер» и строительство новых энергоблоков. Развивается международный транспортный коридор «Север — Юг», а также подписано соглашение о предоставлении российского экспортного кредита для строительства железной дороги Решт — Астара в Иране.
Саммит БРИКС, который стартует 22 октября в Казани, соберет лидеров стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о желании не менее 30 стран присоединиться к БРИКС, однако помощник президента Юрий Ушаков отметил, что организация не сможет одновременно принять столь большое количество новых членов без риска снижения своей эффективности.
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Елена Перлова