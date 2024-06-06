«Полная дурь»: Путин назвал колоссальную ошибку администрации США

Фото: сайт Кремля
Соединенные Штаты собственными руками убивают доллар, что вынуждает переходить на национальные валюты. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Об этом пишет РИА Новости.
«Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, беречь, не трогать, поднимать его значение, поднимать его авторитет. Убивают его просто сами своими руками. Но это побуждает нас переходить в расчеты в национальной валюте», — сказал российский лидер.Но, как утруждает президент, переход в нацвалюты не мешает развитию отношений с государствами, а наоборот даже помогает и укрепляет национальные валюты.
Путин также заявил, что запрет доллара в международных расчетах и использование его в качестве инструмента борьбы — колоссальная ошибка администрации Штатов.
«Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто», — сказал глава РФ.Читайте также:
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Алина Юрчак