Криптореволюция: рублёвый стейблкоин А7А5 поднял Россию на первое место в Европе

18 октября 2025, 19:59

Россия стала лидером Европы по обороту криптовалют — $376 млрд за год

Фото: Istock / Aleksandra Malysheva

За последний год оборот криптовалют в России вырос почти на 50% и достиг рекордных $376,3 млрд, что делает страну лидером среди европейских государств. Об этом сообщает SHOT.