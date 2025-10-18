Криптореволюция: рублёвый стейблкоин А7А5 поднял Россию на первое место в Европе
За последний год оборот криптовалют в России вырос почти на 50% и достиг рекордных $376,3 млрд, что делает страну лидером среди европейских государств. Об этом сообщает SHOT.
Для сравнения, показатели Великобритании и Германии составляют $273,2 млрд и $219,4 млрд соответственно.
Резкий рост объясняется активным использованием рублёвого стейблкоина А7А5, который всё чаще применяют для международных платежей. Эксперты отмечают, что этот цифровой финансовый актив упрощает переводы как для частных, так и для бизнес-пользователей.
А7А5 уже получил статус ЦФА — цифрового финансового актива, став первым в России. Сейчас криптовалюта занимает 22-е место среди крупнейших стейблкоинов мира и удерживает 44% доли в недолларовом сегменте.
