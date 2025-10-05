Новый максимум: стоимость биткоина превысила 125 тысяч долларов
Курс биткоина в очередной раз удивил инвесторов, достигнув рекордной отметки в 125 тысяч долларов за монету. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным аналитиков, за последние сутки криптовалюта прибавила около 2,7%, укрепившись на фоне растущего оптимизма на американском фондовом рынке. Кроме того, дополнительным драйвером роста стал активный приток инвестиций в биткоин-ETF — биржевые фонды, напрямую связанные с цифровыми активами.
По мнению экспертов, рост биткоина отражает не только интерес инвесторов к криптовалютам, но и общее восстановление аппетита к рисковым активам. Участники рынка также связывают подорожание криптовалюты с ожиданиями более мягкой монетарной политики в США и снижением инфляционного давления, что делает альтернативные инструменты — такие как биткоин — более привлекательными.
Предыдущий пик в $124 000 был зафиксирован в августе и был обусловлен смягчением регуляторных ограничений в США при администрации Дональда Трампа, а также активным участием институциональных инвесторов.
Новый исторический максимум может стать сигналом для продолжения восходящего тренда, считают аналитики, особенно если приток капитала в криптоиндустрию сохранится в ближайшие месяцы.
