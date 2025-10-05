Новый максимум: стоимость биткоина превысила 125 тысяч долларов

05 октября 2025, 13:04

Биткоин подорожал до $125 000 и установил исторический рекорд

Фото: Istock / SKapl

Курс биткоина в очередной раз удивил инвесторов, достигнув рекордной отметки в 125 тысяч долларов за монету. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.