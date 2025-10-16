Мошенник поменял сувенирные купюры на 10 млн руб. у криптоброкера в Москве
В Москве мошенник похитил более 10 млн рублей, обменяв их на сувенирные купюры. Об этом сообщает «МВД Медиа» в телеграм-канале.
Как установили правоохранители, злоумышленник связался с криптоброкером, предложил сделку и договорился о встрече в кафе. Он показал спортивную сумку якобы с деньгами и обменял сувенирные банкноты на криптовалюту, после чего все оставил и ушёл.
Позже пострадавший обнаружил, что все купюры оказались поддельными — ущерб превысил 10 млн рублей.
Подозреваемого задержали в Павловском Посаде. Сотрудники установили, что он действовал по указанию куратора: его задачей была покупка сувениров на рынке и передача их жертве.
За выполнение обещали 10% от похищенных средств. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
