В Киеве покончил с собой известный криптопредприниматель Костантин Кудо

11 октября 2025, 11:54

Украинский бизнесмен Константин Кудо покончил с собой на фоне обвала крипторынка

Фото: Istock / Pixel_away

В Киеве обнаружили мёртвым одного из самых известных криптопредпринимателей Украины — 32-летнего Константина Кудо (настоящее имя — Ганич). Об этом сообщает Mash.