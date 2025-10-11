В Киеве покончил с собой известный криптопредприниматель Костантин Кудо
В Киеве обнаружили мёртвым одного из самых известных криптопредпринимателей Украины — 32-летнего Константина Кудо (настоящее имя — Ганич). Об этом сообщает Mash.
Его тело нашли ночью в собственном Lamborghini Urus на Оболони. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.
Накануне он жаловался друзьям и подписчикам на депрессию и серьёзные финансовые трудности, а перед смертью отправил близким прощальное сообщение.
Самоубийство произошло на фоне резкого падения мирового крипторынка. За одну ночь рынок цифровых валют потерял около $10 млрд, а фондовый рынок США — более $1,6 трлн. Это стало крупнейшим обвалом за всю историю наблюдений.
Кудо был главой организации «Ассоциация трейдеров Украины», активно вёл блог о криптовалютах и роскошной жизни. Он владел единственной на Украине Ferrari 296 GTB стоимостью около 15 миллионов гривен.
Следователи рассматривают основную версию — самоубийство, однако все обстоятельства трагедии сейчас уточняются.
