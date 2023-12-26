Машиностроительный завод запустил в Подмосковье два цеха по импортозамещению

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Орехово-Зуеве открыли два новых цеха по выпуску отечественных осевых агрегатов для прицепов. Их возвёл машиностроительный завод «Тонарь» при поддержке Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе ФРП.
Осевые агрегаты – детали, которые устанавливаются на магистральную и сельскохозяйственную прицепную технику как собственного производства завода, так и других производителей. Завод также расширил производство отечественных осевых агрегатов с дисковыми тормозами для прицепной специальной и сельскохозяйственной техники.
Инвестиция ФРП составляет 300 млн рублей. Она предоставлена по программе «Комплектующие изделия». Всего в модернизацию производства вложено 380 млн рублей. Благодаря запуску производства осевых агрегатов на заводе также создано 80 новых рабочих мест.
Ранее компания использовала осевые агрегаты с зарубежными дисковыми тормозами, а использование собственных компонентов снизило себестоимость деталей на 15%. Кроме того, расширение и модернизация производства позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и заместить около 10% импорта. Компания ожидает повысить свою долю на рынке почти вдвое – с 26% до 50%.
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Инвестиция ФРП составляет 300 млн рублей. Она предоставлена по программе «Комплектующие изделия». Всего в модернизацию производства вложено 380 млн рублей. Благодаря запуску производства осевых агрегатов на заводе также создано 80 новых рабочих мест.
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Лора Луганская