В Подмосковье в 2025-2026 годах построят новый контейнерный терминал

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В городском округе Чехов появится контейнерный терминал. Реализовать крупный инвестиционный проект планирует ПАО «Трансконтейнер», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Проект имеет большое значение для развития логистики региона. Терминал появится вблизи станции Чехов Московской железной дороги и будет введён в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Инвестиции составят от 10 до 12 млрд рублей. Предполагается, что реализация проекта позволит создать до 200 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.В рамках проекта построят площадки и склады временного хранения, административно-бытовые здания, гаражи, создадут инженерную и железнодорожную инфраструктуру.
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Лора Луганская