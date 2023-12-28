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В Подмосковье в 2025-2026 годах построят новый контейнерный терминал

28 декабря 2023, 22:01
Фото: Istockphoto / AnanR2107

Фото: Istockphoto / AnanR2107

В городском округе Чехов появится контейнерный терминал. Реализовать крупный инвестиционный проект планирует ПАО «Трансконтейнер», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Проект имеет большое значение для развития логистики региона. Терминал появится вблизи станции Чехов Московской железной дороги и будет введён в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Инвестиции составят от 10 до 12 млрд рублей. Предполагается, что реализация проекта позволит создать до 200 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.
В рамках проекта построят площадки и склады временного хранения, административно-бытовые здания, гаражи, создадут инженерную и железнодорожную инфраструктуру.


ПАО «ТрансКонтейнер» – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров компании составляет 141 тыс единиц.

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#чехов
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«АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей согласно стратегии компании до 2030 года
28 декабря 2023, 19:57

Фото: iStock/Fahroni

Совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
Отмечается, что в рамках данной стратегии планируется выпуск двенадцати новых моделей в различных сегментах. На данный момент известно о 3 новинках концерна: Lada Aura, производство модели начнется в сентябре следующего года, Lada Iskra (2025 год) и новый кроссовер на платформе Vesta (2026 год).

Ранее сообщалось, что иностранные банки и поставщики массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом» из-за санкций США в отношении российского автопроизводителя. Президент компании Максим Соколов сообщил, что введение санкций в отношении предприятия сильно сказалось на нём, однако с этим давлением удалось справиться без тяжелых потерь.

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#россия
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Подмосковный инвестиционный портал получил премию губернатора
28 декабря 2023, 19:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Инвестиционный портал Московской области стал обладателем премии губернатора Подмосковья «Прорыв года». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Инвестпортал создавался как удобная точка входа для инвесторов. Сегодня на нём собрана вся необходимая для их работы информация, размещены различные меры поддержки, за которыми можно обратиться, не покидая ресурс, и многое другое. Ежедневно порталом пользуются около 1,5 тыс посетителей», – говорится в сообщении.
Личный кабинет позволяет эффективно использовать функционал портала – например, обращаться за поддержкой федерального и регионального уровня, получать консультации профильных специалистов.

За последнее время на ресурсе появилось восемь новых онлайн-сервисов. Они позволяют оперативно подобрать локацию в одном из 69 индустриальных парков, найти помещение для бизнеса в многоквартирном доме, запустить бизнес в парках, отправить свою продукцию на экспорт.

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Более 110 подмосковных фермеров получили в аренду землю в 2023 году
28 декабря 2023, 19:36

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельные участки в 2023 году получили более 110 подмосковных сельхозтоваропроизводителей, участвующих в программе господдержки. Об этом сообщили в региональном Министерство имущественных отношений Московской области.
«В рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства мы передали в аренду 247 земельных участков 112 сельхозпроизводителям. Они находятся в 42 городских округах, а общая площадь превышает 7 тыс га. Арендовать земли сельхозназначения, находящиеся в государственной, муниципальной и неразграниченной собственности, могут фермеры, главы крестьянских или фермерских хозяйств, а также малые и семейные агропредприятия», – пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Срок аренды земли – пять лет. Далее можно либо продлить аренду, либо выкупить землю. За счёт такой господдержки фермеры увеличивают посевные площади, наращивают объёмы производства продукции.

К примеру, 44 га в Раменском городском округе переданы в аренду КФХ «Клубничный джем». Хозяйство занимается птицеводством, пчеловодством, выращивает капусту, морковь, свёклу, картошку и клубнику. Землю планируют использовать под расширение производства.

В Щёлково для создания кормовой базы главе крестьянского хозяйства «Ларинское» передано свыше 40 га земли. КФХ разводит крупный рогатый скот молочного направления.

Около 600 кг мёда в год планируют собирать пасечники в Павловском Посаде. КФХ «Косолапый пасечник» получило в аренду участок площадью 33,8 га.

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#наталья адигамова
#минимущества
#подмосковье
#московская область
#земля
#фермер
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Глава «Газпрома» Миллер: Европа искусственно разрушает спрос на газ
28 декабря 2023, 19:10

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Европа занимается искусственным разрушением спрос на газ, с таким заявлением выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии, посвящённом подведению итогов года.
По словам Миллера, процесс «искусственного разрушения спроса на газ» происходит впервые в истории мировой энергетики. В то же время, по словам главы «Газпрома», во многих регионах Европы это уже успело привести к деиндустриализации.

«Общее мнение экспертов, что рост спроса на газ продолжится. И в течение 25 лет в мире он вырастет на 43 процента. И самое главное, что мы с вами к этому готовы», — прокомментировал ситуацию Миллер.

Он также подчеркнул, что сейчас Россия активно развивает отношения со странами, которые заинтересованы в приобретении качественного газа.

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#европа
#газпром
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Крупнейшая криптобиржа призвала россиян срочно выводить деньги
Binance призвала россиян вывести деньги до 29 декабря 2023-го
28 декабря 2023, 18:41

Фото: iStock/bizoo_n

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance призвала россиян срочно выводить деньги. Об этом сообщает РБК Крипто.
Компания отправила своим российским клиентам напоминания о том, что в скором времени перестанет поддерживать операции с валютой РФ. Binance посоветовала вывести средства до 29 декабря текущего года. Уточняется, что средства можно перевести на биржу CommEX или иную криптоплатформу без каких-либо ограничений.

Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа Binance заявила о прекращении сделок с российским рублем на своей p2p-платформе. С 31 января следующего года платформа Binance P2P больше не будет поддерживать сделки с рублем, включая торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB.

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#биржа
#рф
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В Московской области запустили производство детского питания за 4 млрд рублей
28 декабря 2023, 18:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье запустили в работу производство заменителей грудного молока для детей. Компания «Инфаприм» завершила реконструкцию предприятия по выпуску энтерального питания и сухих молочных смесей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Продукцию в Истринском городском округе будут производить как в сухом, так и в готовом к употреблению виде. Объём инвестиций в проект по расширению производства – 4,2 млрд рублей. В результате реконструкции производственные площади были увеличены более чем в два раза и составляют 15 тыс кв м. На обновлённом предприятии создали более 100 рабочих мест», – рассказала зампред.
Подмосковное предприятие существует более 20 лет. Оно оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, не имеющим аналогов в Восточной Европе. Свою продукцию компания поставляет в крупнейшие торговые сети по всей России и ещё в 15 стран. В год она сможет выпускать до 15 тонн сухих смесей.

В министерстве назвали целью модернизации мощностей компании «Инфаприм» снижение зависимости производства от импортных ингредиентов. Уже сейчас предприятие использует более 80% отечественного сырья и планирует постепенно полностью перейти на него.

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#экономика
#подмосковье
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#детское питание
#производство
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#екатерина зиновьева
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«Газпром» заключит среднесрочные контракты с тремя странами
«Газпром» заключит контракты на 15 лет с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном
28 декабря 2023, 18:22

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» заключит среднесрочные 15-летние контракты с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном в середине 2024 года на ПМЭФ. Слова Миллера приводятся в стенограмме итогового совещания компании.
По словам Миллера, 1 ноября 2025 года стабильные поставки по данным контрактам будут обеспечиваться в центральноазиатские республики. Отмечается, что в текущем месяце «Газпром» обеспечивает поставки в Узбекистан по газопроводам «Средняя Азия — Центр» в максимально технологически возможном режиме.

Ранее Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по Российской Федерации составит уже 89% из ста технически возможной сетевой газификации.

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#рф
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На Украине могут перестать индексировать пенсии
Министр Украины Жолнович: индексации пенсий не будет, если Запад не даст денег
28 декабря 2023, 16:29

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

На Украине могут перестать индексировать пенсии, если западные стране не пришлют финансовую помощь. Такое заявление сделала министр социальной политики Оксана Жолнович. Ее слова передает украинское издание «Страна».
«На Украине могут отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки западной помощи», - рассказала Жолнович.

Однако она отметила, что на выплату базовых пенсий денег в стране должно хватить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев за 2023 год получил от США военную помощь на сумму свыше 24 миллиардов долларов. Он поблагодарил Вашингтон за оказанную помощь и выразил надежду на дальнейшую серьезную поддержку. При этом также Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи текущего года.

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ЦБ с 9 января начнет операции на валютном рынке, связанные со средствами ФНБ
28 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/koromelena

Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что каждодневный объем операций в следующем году будет определяться исходя из объемов покупки или продажи иностранной валюты, которые анонсирует Минфин РФ в рамках регулярных операций согласно бюджетному правилу. Это будет происходить на 3 рабочий день в каждом месяце.

Ранее сообщалось, что Банк России может начать закупку юаня по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить 88–90 долларов за баррель. При этом если стоимость на нефть останется на прежнем уровне, тогда регулятор будет являться нетто-продавцом валюты.

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Достижения.рф