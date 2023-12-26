В Балашихе стартовало строительство завода с привлечением промышленной ипотеки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье с привлечением средств промышленной ипотеки строят завод систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. Мера поддержки предоставлена «Фабрике вентиляции ГалВент», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект составляет около 1,3 млрд рублей. Средства в размере 500 млн рублей инвестор привлекает в формате промышленной ипотеки. Участок под проект также предоставлен на льготных условиях – по программе «Земля за 1 рубль», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Оно будет выпускать воздуховоды, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры и оборудование для вентиляционных систем. На заводе появятся 470 рабочих мест.
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Лора Луганская