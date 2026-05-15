Круглосуточные магазины начали закрываться в России
В России сокращается количество круглосуточных магазинов. Основными причинами стали рост расходов, падение продаж и развитие онлайн-продаж с доставкой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков и представителей рынка.
По оценке Infoline, падение составило 7–8 процентов. В сервисе 2ГИС уточнили, что в марте 2026 года в крупнейших городах страны таких торговых точек было на 6,4 процента меньше, чем годом ранее. Больше всего круглосуточных магазинов в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Омске, меньше всего — в Воронеже, Новосибирске и Самаре.
Партнёр консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская напомнила, что ТК обязывает платить ночью как минимум на 20 процентов в час больше, чем днем. При этом траты на персонал остаются основной статьей расходов компаний, развивающих круглосуточный формат, и они перестают оправдываться.
Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов добавил, что переход населения к сберегательной модели дополнительно снизил ночной трафик. Помимо того, потребители все чаще заказывают доставку на дом.
Партнер NF Group Марина Малахатько полагает, что тенденция по закрытию таких торговых точек или ограничению их времени работы продолжится. Менее заметной она будет в городах с высокой плотностью населения, активной ночной жизнью и развитым туризмом, например в Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Читайте также: