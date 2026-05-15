Кондитер предупредил об опасном ингредиенте в конфетах
Основатель кондитерской фабрики Хачинян Георгий рассказал, что гидрогенизированное масло в составе конфет может вредить здоровью. По его словам, такой ингредиент повышает уровень холестерина, увеличивает риск диабета и может нарушать работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает NEWS.ru.
Хачинян пояснил, что гидрогенизированное масло относится к трансжирам. Он посоветовал избегать конфет, в составе которых указан этот компонент. Кондитер добавил, что лучше выбирать сладости с небольшим числом ингредиентов. К безопасным позициям он отнес какао-порошок, какао-масло, орехи, фрукты, сахар, мед и молоко.
