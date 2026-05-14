Раскрыто безвредное для сердца количество яиц в день
Диетолог Лусия Редондо призвала не злоупотреблять яйцами. Эксперт раскрыла безвредное для сердечно-сосудистой системы количество этого продукта в беседе с изданием HuffPost.
Употребление двух-трех яиц в день не вызывает опасений и не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, отметила специалист. Она подчеркнула, что людей, предпочитающих яйца на завтрак, часто осуждают больше, чем тех, кто выбирает на первый прием пищи гораздо более вредные продукты, такие как печенье.
В контексте питания в целом, по словам диетолога, лучше отдавать предпочтение минимально обработанным продуктам. Кроме того, для поддержания здоровья важно заботиться о микрофлоре кишечника и формировать устойчивые пищевые привычки, вместо того чтобы резко ограничивать себя в каких-либо продуктах, добавила Редондо.
Читайте также: