Самое низкое потребление алкоголя зафиксировано на Северном Кавказе
Начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков сообщил, что самое низкое потребление алкоголя среди российских регионов зафиксировали на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве. Об этом пишут «Известия».
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в Чечне в апреле 2026 года употребление алкоголя составило 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии этот показатель достиг 0,63 литра, в Дагестане — 0,9 литра.
Самые высокие значения ЕМИСС зафиксировала в Ненецком автономном округе — 18,2 литра. В Еврейской автономной области показатель составил 14,76 литра, на Чукотке — 14,17 литра.
Зыков отметил, что средний по России уровень потребления алкоголя в 2025 году составил 8,06 литра чистого спирта на человека. Это на 24% меньше, чем 10 лет назад: в 2016 году показатель достигал 10,6 литра.
