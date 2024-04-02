США вывели из-под санкций европейскую дочернюю компанию банка ВТБ

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США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ. Соответствующая информация приводится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
По заявлению ведомства, из-под действия санкций, направленных в сторону Российской Федерации, выведен Ost-West Handeslbank (OWH SE). Кроме того, из санкционного списка исключены позиции, в которых банк проходил под прежними названиями — VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.
Ранее Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса» Аркадия Воложа.
Западные страны и США начали применять практику введения широких пакетов санкций в адрес России после того, как она признала независимость так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик и после анонсированного 24 февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным начала специальной военной операции на Украине.
Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее высказалась, что не может спокойно наблюдать за тем, как санкции превращаются в неизбирательное орудие против России.
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Ранее Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса» Аркадия Воложа.
Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее высказалась, что не может спокойно наблюдать за тем, как санкции превращаются в неизбирательное орудие против России.
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Мария Федоровцева