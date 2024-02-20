Диетолог Чехонина: Для похудения не нужно исключать хлеб из рациона

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина развеяла миф о том, что для похудения необходимо исключить из питания все мучные продукты.
«Чтобы похудеть, лучше исключить сладкое, мучное, а хлеб все-таки оставить», — отметила в беседе с «Москвой 24» Чехонина.
Она также отметила, что хлеб не представляет опасности для здоровья, за исключением тех людей, у которых есть заболевания органов пищеварительного тракта в стадии обострения.
Ранее россиянам раскрыли, как приготовить вкусный и полезный творожный десерт. Как пишет utro.media, в состав блюда войдут творог, сахарная пудра, печение, сметана, а также джем или ягоды.
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