ЦИК расширила возможности наблюдения за дистанционным голосованием

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Центризбирком максимально расширил возможности наблюдения за проведением дистанционного электронного голосования на выборах президента России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова: в ходе проведения круглого стола по вопросам применения ДЭГ.
«У нас сейчас три уровня контроля. Первый – очное присутствие в помещении территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Для этого зарегистрированный кандидат может назначить по три наблюдателя. Второй уровень – наблюдение на специальном портале в интернете. Наблюдать за ходом ДЭГ могут политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, их региональные отделения, доверенные лица кандидатов и общественные палаты регионов, где проводится электронное голосование», – пояснила Памфилова.Она отметила, что наблюдателям на этом портале, помимо общей статистики, дополнительно обеспечат возможность контроля неизменности и сохранности результатов волеизъявления участников ДЭГ, достоверности установления его итогов.
«Третий уровень: любой желающий может добыть в интернете информацию в режиме онлайн о получивших избирательные бюллетени в разрезе избирательных участков, о числе проголосовавших, а после расшифровки голосов – о результатах ДЭГ», – заключила глава ЦИК.Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
Жители Подмосковья смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.
Также к выборам в регионе откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.
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Лора Луганская