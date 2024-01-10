Подмосковье стало одним из лидеров экологического рейтинга по утилизации отходов

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Московская область стала лидером России по уровню утилизации твёрдых бытовых отходов, рейтинг составили специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
Первое место регион разделил со столицей.
В число лидеров «зелёного рейтинга» вошли также Орловская область, где на переработку отправляется 43,5% ТКО, Ингушетия ч 35% и Ульяновская область, где перерабатывается 33,4% собранных коммунальных отходов.
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«Исследование, проведённое экспертами, показало, что уровень утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и в Москве, и в Московской области превысил 50%. То есть более половины отходов не захоранивается, а идёт во вторичный оборот», — отмечается в сообщении.
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Лев Каштанов