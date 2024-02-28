Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил свою деятельность

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Крупнейший поставщик абхазских вин – завод ООО «Вина и воды Абхазии» в Сухуме – прекратил свою деятельность в связи с введением правительством страны нового акциза на ввозимое в республику винодельческое сырье, сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба, передает «Интерфакс».
По словам сотрудника компании, кабинет министров одобрил решение о введении 30-процентного акциза на импортное винодельческое сырье. Эксперты считают, что «это негативно отразится на производстве вин», так как значительно повысит себестоимость продукции.
Производители «Лыхны» и «Псоу» временно приостановили свою работу. Авидзба выразил надежду, что решение Кабинета министров будет отменено.
Ранее в России заявили о повышении стоимости вина в 2024 году.
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Производители «Лыхны» и «Псоу» временно приостановили свою работу. Авидзба выразил надежду, что решение Кабинета министров будет отменено.
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Александр Климов